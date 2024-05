Parrucchieri, aumenti stipendio di 183 euro: accordo sul rinnovo del contratto. Prima tranche di 70 euro a maggio

I parrucchieri, e non solo, guadagneranno di più. Salari più elevati ma anche un miglioramento nel riconoscimento della loro professionalità. La Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno raggiunto l'intesa per il rinnovo del contratto nazionale area Acconciatura ed Estetica, Tatuaggio, Piercing, Tricologia Non Curativa, Centri Benessere, applicata ad oltre 140mila lavoratori dipendenti delle 60mila aziende del settore. L'aumento medio a regime al terzo livello sarà di 183 euro.

Parrucchieri, aumenti di stipendio

L'accordo è valido dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2026. La massa salariale complessiva nell'arco della vigenza del contratto è pari a 4.369 euro. La prima tranche di aumento salariale di 70 euro sarà corrisposta con la retribuzione del mese di maggio 2024; seguiranno altre 3 tranche di 50, 43 e 20 euro erogate con le retribuzioni di gennaio 2025, gennaio 2026 e ottobre 2026. A copertura del periodo di carenza contrattuale (l'intesa era scaduta a fine 2022) verrà corrisposto un importante forfetario a titolo di una tantum di 80 euro, erogato in due soluzioni pari a 40 euro, con le retribuzioni del mese di giugno e luglio 2024.

«Un risultato importante ottenuto dopo un negoziato articolato e complesso, sostenuto anche con la mobilitazione» dichiarano Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs sottolineando «l'importanza di aver rinnovato il contratto nazionale di questo comparto dell'artigianato nel rispetto degli accordi confederali, definendo significativo aumento salariali e miglioramenti normativi per le lavoratrici ei lavoratori, che rappresentano anche un importante avanzamento nel riconoscimento delle loro professionalità e una qualificazione del settore».