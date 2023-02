Scattano i rendimenti dei conti di deposito. Con il deciso aumento dei tassi di interesse avviato dalla Bce per frenare l’inflazione, torna di moda questo strumento offerto dalle banche. Praticamente dimenticato quando il costo del denaro era vicino allo zero, il conto di deposito è tornato invece a piacere ai risparmiatori. Con rendimenti che si sono impennati e appaiono competitivi con quelli dei titoli di Stato.

LA SOLUZIONE

«Nelle prime settimane del 2023 è diventato lo strumento giusto per contrastare l’inflazione, permettendo ai risparmiatori di poter contare su di una soluzione sicura e conveniente per far fruttare la propria liquidità», evidenzia una indagine dell’Osservatorio di Sostariffe.it e Confrontaconti.it, da cui emerge che nelle prime settimane del 2023 i prodotti disponibili sono riusciti a garantire fino al 372% di guadagno netto in più rispetto alla media del 2022 (per un deposito a sei mesi). Questi strumenti sono poi diventati anche più accessibili, con la riduzione dell’importo minimo richiesto, e flessibili, grazie all’aumento del numero di conti non vincolati, quelli cioè dove il risparmiatore non è obbligato a tenere bloccati in banca i risparmi per un certo numero di anni.



L’investimento nei conti di deposito è inoltre garantito, come quello in un conto corrente normale, dalla copertura del Fondo interbancario di tutela (fino a 100.000 euro). «Crediamo che i conti deposito possano offrire ai risparmiatori la possibilità di accantonare cifre da destinare a progetti da realizzare negli anni, con la certezza non solo di riavere il proprio capitale, ma anche di vederlo remunerato, in modo trasparente», commenta Filipe Teixeira, responsabile di illimitybank.com. Ma quanto rendono i conti di deposito? Secondo l’analisi di Sostariffe.it e Confrontaconti.it un prodotto vincolato per 18 mesi rende oggi in media un tasso lordo annuo del 2,52% (in crescita di 1,7 punti rispetto allo scorso anno). Per dodici mesi il tasso scende al 2,36% lordo (dallo 0,81% in media del 2022) e per sei mesi al 2,15% (dallo 0,62%). Ma su un orizzonte di cinque anni con alcune condizioni si riesce a spuntare fino al 4% (sempre lordo).

Rendimenti competitivi con quelli dei titoli di Stato, considerato che il Btp a cinque anni andato in asta venerdì scorso rende il 3,84% lordo. I bond del governo però sono liquidabili in qualsiasi momento sul mercato, senza vincoli a differenza del conto deposito. Il capitale tuttavia, va specificato, se il titolo viene venduto prima della scadenza, può anche subire delle perdite in base all’andamento dei prezzi (ma anche dei guadagni ovviamente).

LA REMUNERAZIONE

«Nel contesto attuale di inflazione elevata, sensibile rialzo dei tassi e forte volatilità dei mercati, i conti deposito sono sempre più uno strumento per mettere la liquidità di famiglie e imprese al riparo dalla perdita del potere d’acquisto», osserva Saverio Bonavita, responsabile della direzione Capital markets di Banca Ifis - Dopo anni di tassi prossimi allo zero, i conti deposito oggi mostrano un rinnovato appeal che è destinato a proseguire anche nei prossimi mesi. Come Banca Ifis - conclude Bonavita - abbiamo recentemente portato al 4% il tasso del nostro conto vincolato Rendimax con scadenza a 5 anni, che risulta tra i più alti del mercato, con l’obiettivo di aiutare i nostri clienti a proteggere il risparmio in questa fase di mercato così complessa, remunerando la loro liquidità che altrimenti verrebbe erosa dell’inflazione».