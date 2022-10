Occhio alle truffe: servizi e prodotti finanziari, a ottobre la Consob oscura 23 siti "abusivi"

ROMA - La Consob ha ordinato oggi 27 ottobre 2022 l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari, considerati 5 siti di intermediazione finanziaria abusiva. Nel mese di ottobre 2022, l'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari, avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019) ha disposto l'oscuramento di 23 siti.

I siti da oscurare

Questi i cinque siti per i quali la Consob ha disposto oggi, 27 ottobre, l'oscuramento:

-"Clearpoint-fin/Clearpoint Capital" (sito https://clearpoint-fin.com e relativa pagina https://account.clearpoint-fin.com);

- "Cryptohold" (sito https://cryptohold.pro);

- Vermillion Consulting LLC (siti https://tedex.live e https://tedex.trade);

- "InstantTrade.com" e "TradingSR" (sito https://instanttrade.net e relative pagine https://panel.instanttrade.net e https://trading.instanttrade.net).

20 ottobre: sei siti

- CMS Ltd (sito www.cmsltd.io e relative pagine https://client.cmsltd.io e https://webtrader.cmsltd.io),

- Clandestiny Group LLC (sito https://dakkengroup.pro);

- Cryptopay Limited (sito https://eufxbank.com e relativa pagina https://webtrader.eufxbank.com);

- "Axicapitals" (sito https://axicapitals.com e relativa pagina https://platform.axicapitals.com);

- "Sureinvest" (sito https://sureinvest.org e relativa pagina https://private.sureinvest.co);

British Trade Limited (sito www.britishtradeltd.com).

12 ottobre: sei siti

PX Fintech Limited (sito www.first-tradecfd.com e relative pagine https://my.first-tradecfd.com e https://webtrader.first-tradecfd.com);

"Alphafxprime" (sito https://www.alphaprimefx.co);

"Titancfd" (sito www.titan-cfd.com e relativa pagina https://platform.titan-cfd.com);

"BB360.market EU Limited" (sito https://bb360.market);

"Winnex Consulting" (sito www.winnexconsulting.com e relativa pagina https://client.winnexconsulting.com)

Uefa Football Fund Ltd (sito internet https://uefa2017.com e relativa pagina https://www.2016uefa.com)

6 ottobre: siti

- Chartistake Markets Ltd (sito https://chartistake.com e relativa pagina https://clientzone.chartistake.com);

- The Active Traders Ltd (sito https://theactivetraderz.com e relativa pagina https://client.theactivetraderz.com);

- Tetris Group Ltd (sito https://clydetrade.com);

- Eudaimon Consulting LLC (siti www.tradingscore.co e https://stellarfx.io);

- Bithebank (sito www.bithebank.com e relative pagine https://webtrader.bithebank.com e https://mobtrader.bithebank.com).

Sale, così, a 785 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.