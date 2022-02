TREVISO - L'annuncio sorprende tutti: «Contiamo di completare le operazioni di aggregazione tra Assindisdustria Venetocentro e Confindustria Venezia-Rovigo entro quest'anno e partire nel 2023 con la nuova realtà». Vincenzo Marinese, presidente dell'associazione veneziana dagli industriali, alza il velo su una delle operazioni più attese, la fusioni tra le più grandi associazioni industriali del Veneto. E anticipa anche chi, secondo lui, potrebbe essere il nuovo presidente: Leopoldo Destro.

LA PROPOSTA

L'unione tra Assindustria Venetocentro, quindi Treviso e Padova, con la Confindustria targata Venezia-Rovigo è in agenda per il 2023, ma si farà prima. E dipendesse dal presidente veneziano ci sarebbe già l'uomo giusto alla guida: «Mi piacerebbe che il primo presidente fosse Leopoldo Destro, attuale leader di Avc, e sono sicuro che sarà così. Io faccio un passo indietro perché già sono in proroga, ed essendo dovuta la mia proroga alla necessità di progettare la fusione, con la fusione stessa è giusto si concluda». Per Marinese ci dovrebbe essere da subito «un presidente unico», superando le procedure intermedie che avevano caratterizzato l'integrazione delle associazioni di Padova e Treviso con la staffetta nel primo mandato tra i due presidenti.

PRUDENZA

E se sull'accelerata per la fusione, Destro è in linea con Marinese - «Ma ci saranno gli organi deputati a deliberare l'eventuale nascita di un nuovo soggetto», precisa - sulla presidenza invece frena: «Devo ringraziare Marinese per la fiducia, ma ho il compito di condurre Padova-Treviso. Dopo di che, se ci sarà un nuovo soggetto, mi dovrò rimettere agli organi. E quindi saranno loro a decidere cosa accadrà. Potrà nascere un soggetto importante e la sua guida dovrà essere decisa in maniera democratica. Ringrazio il presidente Marinese per la fiducia, ma non è lui che può decidere chi sarà presidente di un'eventuale, futura, associazione. È tutto prematuro. Aggregazioni di questo tipo devono formarsi dal basso verso l'alto. La forza delle nostre associazioni sono i soci. È la base a dover decidere se andare avanti col progetto indicato dalla governance».

L'UNIONE

I discorsi sulla fusione nascono non a caso a margine della presentazione dell'area vasta Padova-Treviso-Venezia-Rovigo come capitale italiana della cultura d'Impresa 2022. Un riconoscimento guadagnato grazie a un Pil aggregato di 86 miliardi (29.900 euro il Pil pro-capite 2019), oltre 30 miliardi di export (8,7 miliardi l'attivo commerciale), di 325mila imprese attive (5,1% del totale nazionale) e un tasso di disoccupazione al 5,9% (Italia 9,2%). Ma anche di 20mila imprese che hanno investito in tecnologie e prodotti Green, 760 startup innovative, una economia sociale che issa il Veneto sul podio nazionale (31mila organizzazioni del Terzo settore), 13 milioni di turisti. Numeri che brillano anche agli occhi del governatore Luca Zaia: «Questa è davvero un'occasione per il Veneto di far conoscere la realtà imprenditoriale dell'area vasta Padova-Treviso-Venezia-Rovigo. Un'area che ha fatto la storia del Nordest». A tenere a battesimo questo progetto c'è anche Maria Cristina Piovesana, vicepresidente di Confindustria, che ha rilanciato anche la necessità di aumentare la produzione di gas italiano, con le trivellazioni in Adriatico, per arginare gli aumenti delle materie prime. Inoltre ha chiesto al Governo di agire sulla defiscalizzazione delle bollette per dare ossigeno alle imprese.