Clima, la più grande sfida del XXI secolo. Schnabel (Bce): «Impatta anche sulla stabilità dei prezzi»

Gli ultimi accadimenti climatici stanno svonvolgendo il mondo. Gli ultimi eventi, come le catastrofiche inondazioni in Germania o gli incendi, «hanno confermato che stiamo facendo la cosa giusta con la nostra nuova strategia. Solo di recente abbiamo deciso di tenere maggiormente in considerazione la protezione del clima nella nostra politica monetaria. Il cambiamento climatico è la più grande sfida del 21° secolo. Sfortunatamente, probabilmente vedremo eventi meteorologici estremi, come quelli che abbiamo appena sperimentato, più frequentemente in futuro». Ad affermarlo, in un'intervista, è Isabel Schnabel, membro del Comitato esecutivo della Bce. «Il cambiamento climatico - sottolinea - ha effetti di vasta portata sugli sviluppi economici e quindi anche sulla stabilità dei prezzi, che è il nostro compito principale. Ad esempio, espone l'economia a shock macroeconomici più frequenti, che hanno un impatto sulla crescita e sull'inflazione». Naturalmente, aggiunge, «i governi sono i primi responsabili dell'azione. Ma noi come banca centrale non possiamo semplicemente stare in disparte e non fare nulla. Il nostro obiettivo principale è mantenere stabili i prezzi nell'area dell'euro. E il cambiamento climatico ha grandi implicazioni per la stabilità dei prezzi. Ecco perché siamo obbligati ad agire per adempiere al nostro mandato».

Fighting climate change requires an interdisciplinary approach. We @ecb need support from a climate scientist for our brand new Climate Change Centre - please apply! https://t.co/FgqCr5KezP — Isabel Schnabel (@Isabel_Schnabel) August 11, 2021

Il cambiamento climatico, spiega ancora Schnabel, «è anche un rischio senza precedenti per il sistema finanziario e non è limitato a un solo paese, ma ha un effetto globale. Questo è ciò che chiamiamo rischio sistemico». Circa un terzo dei prestiti che le banche dell'area dell'euro hanno concesso alle imprese, sottolinea, «è - in misura significativa o crescente - esposto ai rischi climatici derivanti da eventi meteorologici estremi. Ciò è emerso dal nostro stress test macroeconomico, per il quale abbiamo recentemente valutato i dati di 2.000 banche e quattro milioni di imprese. Abbiamo preso in considerazione gli effetti di catastrofi naturali come inondazioni, incendi boschivi e siccità, che comportano enormi perdite per le imprese e quindi anche per banche e assicurazioni. Inoltre, le misure di transizione climatica rappresentano una minaccia per i modelli di business di molte aziende». Da questi risultati, come si legge su Adnkronos, emerge la necessità di reagire il prima possibile: questi dati «soprattutto ci dicono che prima reagiamo, meglio è. Possiamo quindi ancora modellare la transizione verso la neutralità climatica in modo tale da consentire alle aziende di adattarsi. Più aspettiamo, più velocemente e radicalmente dovremo rispondere. Se la transizione arriva troppo tardi e troppo velocemente, molte aziende potrebbero diventare insolventi e le banche potrebbero dover affrontare elevate insolvenze sui prestiti». I rischi legati al clima peseranno maggiormente nelle decisioni future delle banche quando dovranno concedere dei prestiti a un'azienda e a quali condizioni: «il clima - sottolinea - può anche svolgere un ruolo nei prestiti immobiliari: potrebbe diventare più facile prendere in prestito denaro per costruire una proprietà efficiente dal punto di vista energetico. Ciò creerebbe incentivi, rendendo più attraenti gli edifici ad alta efficienza energetica. Per questo le banche giocano un ruolo chiave nella trasformazione green».