CIVIDALE - «L'elevata solidità patrimoniale della banca è il presupposto per continuare il percorso di ulteriore forte crescita intrapreso»: è questo una delle considerazioni con cui ieri Civibank, l'istituto di credito di Cividale su cui il socio Sparkasse ha lanciato un'Opa il dicembre scorso con un'operazione che dovrebbe giungere a compimento entro i prossimi due mesi, ha presentato il bilancio 2021 ai suoi azionisti. Un documento in cui l'indice di solidità patrimoniale, Cet1, si è ulteriormente rafforzato salendo al 16,4% dopo l'aumento di capitale di settembre 2021; l'utile netto ha raggiunto il miglior risultato in 135 anni di storia con 14,1 milioni (+108,2%) e i finanziamenti erogati a favore dell'economia locale sono stati pari a 773 milioni (in crescita del 16,9%), di cui 267 milioni alle famiglie e 506 milioni alle imprese. «Le masse amministrate da Civibank», ha spiegato in una nota l'istituto dopo che il Cda ha approvato il bilancio «salgono a 7.844 milioni», cifra che in sé resterebbe un numero, sebbene elevato, se non venisse ulteriormente specificato che «è pari al 22% del Pil del Friuli Venezia Giulia». Come andrà a finire l'Opa non è ancora dato sapere, a Cividale sin dall'annuncio il clima è stato cauto, di certo i due protagonisti Sparkasse e Civibank nell'arco di ventiquattro ore hanno presentato al mercato numeri tutti con il segno più, ad eccezione di quelli relativi ai crediti non performing che, positivamente, sono in calo da ambo le parti. All'istituto della città ducale, infatti, i crediti deteriorati, al netto delle rettifiche di valore, ammontano a 126 milioni, in calo del 12,5% rispetto a fine 2020. La raccolta diretta registra una consistenza di 3.320 milioni, in crescita del 8,1% rispetto al 31 dicembre 2020. La raccolta indiretta ammonta a 1.245 milioni, in aumento del 7,1% rispetto a fine 2020. Il risparmio gestito è pari a 1.049 milioni, in aumento dell'11,2% rispetto all'anno scorso. Le attività finanziarie di proprietà assommano a mille e cinque milioni e sono essenzialmente rappresentate da titoli di Stato italiani a breve termine.