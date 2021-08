Cina, verso stretta concorrenza sleale su internet

Le ultime regole dell'Antitrust sono la continuazione della stretta normativa di Pechino ai giganti cinesi hi-tech e puntano a fermare la competizione sleale su Internet e limitare l'uso di dati, che comprendono regolamentazioni contro la diffusione di dati falsi da parte degli operatori, l'uso di dati o algoritmi per poter influenzare le scelte degli utenti o per raccogliere e analizzare le informazioni commerciali dei competitor, nonché pratiche per indirizzare l'utente sul proprio sito web. In quest'ultimo caso, un'azienda cerca di 'catturarè un utente, mentre sta navigando su altro. Gli operatori non dovranno fornire dati falsi, come il numero di clic relativi a un contenuto, e nascondere recensioni negative a favore solo di quelle positive. Nei casi di violazioni, la revisione dei dati potrà essere compiuta da istituzioni terze.

Cina, autorità chiedono più controllo su sicurezza dati: problema da diffusione auto connesse e Internet of Vehicles

La bozza evidenzia comunque la spinta per il rafforzamento delle leggi in materia di concorrenza. All'inizio dell'anno, l'autorità ha promulgato linee guida per la cosiddetta 'economia delle piattaformè e ha anche preso provvedimenti contro i giganti della tecnologia cinese: Alibaba ha incassato ad aprile una maxi multa da 2,8 miliardi di dollari a seguito di un'indagine anti-monopolio. È in corso, invece, un'istruttoria contro la società di consegna di cibo Meituan per «sospette pratiche monopolistiche» verso cui, secondo il Wall Street Journal, sarebbe in arrivo una sanzione di circa un miliardo di dollari.