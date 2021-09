Cina, lotta a inquinamento: il piano d'azione rilasciato dal Consiglio di Stato

La Cina combatterà e vincerà la battaglia contro l'inquinamento e migliorerà costantemente l'eco- ambiente. È quanto emerge dallo "Human Rights Action Plan of China (2021-2025)", un piano d'azione sui diritti umani, rilasciato quest'oggi dall'Ufficio Informazioni del Consiglio di Stato. Secondo il piano d'azione, il Paese intraprenderà ulteriori azioni per prevenire e controllare l'inquinamento atmosferico, oltre che coordinare il proprio impegno nel ridurre gli inquinanti atmosferici e le emissioni di gas serra. L'intensità media del Pm2,5 nelle città a livello di prefettura o superiore dovrebbe diminuire del 10%, mentre le emissioni totali di ossidi di azoto e di composti organici volatili dovrebbero diminuire rispettivamente di oltre il 10%. Stando al documento, la Cina rafforzerà inoltre il trattamento e la tutela delle acque, oltre che continuare la campagna di protezione ambientale per trattare i corpi idrici anneriti e maleodoranti nelle città ed eliminare in gran parte tali eventi nelle aree urbane edificate.

In termini di conservazione del suolo, il Paese consoliderà e migliorerà l'utilizzo in sicurezza dei terreni agricoli, ridurrà l'uso di pesticidi e fertilizzanti chimici, oltre che gestire l'inquinamento causato dai film agricoli plastici. Durante tutto il periodo (2021-2025) verranno implementate anche le modalità di trattamento delle acque di scarico e dei rifiuti solidi e, secondo il piano, la Cina raggiungerà la piena copertura delle reti di tubature fognarie nelle aree urbane, oltre che assicurarsi che il trattamento per rendere non pericolosi i fanghi di depurazione raggiunga il 90%. Nelle città a livello di prefettura e superiori verrà inoltre installato un sistema di base per il rilascio, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti domestici selezionati. Il piano d'azione ha specificato che il Paese mira anche a migliorare la governance ambientale basata sulla legge e che la Cina migliorerà il suo sistema giuridico eco-ambientale, formulerà e riesaminerà leggi e regolamenti, oltre che promuovere costantemente lo sviluppo e la revisione di norme ambientali. Lo Stato, si legge infine nel documento, intraprenderà azioni risolute contro le attività illegali e criminali nel campo eco-ambientale in conformità con la legge.