Cina, con le mini angurie affari d'oro: la tecnologia ha segnato la svolta per gli agricoltori di Panggezhuang, cittadina in Pechino

Grazie alla tecnologia migliora e aumenta anche il mercato delle angurie in Cina. Le angurie hanno portato a Li Wanbo, contadino di Pechino, 300.000 yuan (circa 46.200 dollari) solo quest'estate, un grande passo avanti rispetto a quando lavorava nella città vera e propria con un salario mensile di 4.000 yuan. «Sono cresciuto con le angurie», afferma il ventinovenne di Panggezhuang, una cittadina nel sud-ovest di Pechino famosa per le sue angurie dolci e croccanti, ricordando: «quando ero bambino mio padre coltivava le piante e le vendeva vicino a casa nostra». Secondo Li, i nuovi sviluppi della tecnologia hanno portato all'aumento della resa dei cocomeri, oltre ad aver accresciuto le possibilità di vendita. «Al giorno d'oggi vendiamo online frutta ai consumatori di tutto il Paese grazie a dimostrazioni in live-streaming e consegniamo le nostre angurie tramite comode reti di consegna espressa», spiega Li. A Panggezhuang si trovano al momento 6.500 coltivatori di angurie proprio come Li. La cittadina situata sulla pianura alluvionale del fiume Yongding vanta un terreno fertile con molti oligoelementi necessari per la coltivazione di questo frutto e da molto tempo gode del soprannome di "terra dei cocomeri" cinese. Secondo il centro servizi agricolo locale, la produzione annuale di angurie in questa zona può arrivare fino a 110 milioni di kg, con un volume di vendite che raggiunge i 230 milioni di yuan all'anno. Negli ultimi anni, Panggezhuang ha intensificato gli sforzi per costruire il proprio marchio con le varietà di dimensioni più piccole.

«Guardate le nostre angurie Panggezhuang: sono grandi come due pugni. La scorza è molto sottile e si possono sbucciare e mangiare appena raccolte dalla pianta. Sono succose e dolci», ha presentato un live-streamer soprannominato Xiaojinge mostrando il piccolo frutto nel corso della sua dimostrazione. Dal 2000 a Panggezhuang si è verificato un cambiamento significativo nella semina delle angurie, con un numero maggiore di quelle di piccole dimensioni dal peso da 1,5 kg a 2,5 kg, piuttosto che quelle grandi tradizionali che pesano dai 6 kg agli 8 kg, dichiara Chen Zongguang, un funzionario del centro servizi agricolo locale. Ora il 90% degli agricoltori della cittadina coltiva varietà piccole, e Chen spiega che: «i cocomeri più piccoli si vendono meglio, perché si possono consumare in una sola volta e questo aiuta a mantenerne la freschezza riducendo gli sprechi». L'anno scorso, per mitigare l'impatto dell'epidemia di Covid-19, il governo cittadino ha preso l'iniziativa di collegare 10 cooperative di cocomeri a Panggezhuang a una piattaforma di vendita e-commerce, aumentando così sia le vendite online che quelle offline. Da gennaio a dicembre 2020, le cooperative professionali hanno venduto oltre 4,56 milioni di kg di angurie online attraverso piattaforme di e-commerce quali JD.com e Taobao, registrando un volume di vendita di quasi 45,25 milioni di yuan. Nello stesso tempo, il commercio di cocomeri offline ha superato i 10,99 milioni di kg e con un volume di vendita pari a 71,616 milioni di yuan. « Le mini- angurie rappresentano una grande industria», afferma Li, concludendo: «questo frutto ci ha permesso di costruire edifici, comprare nuove auto e vivere meglio».