Cina, crescita delle entrate per internet: +24,4% nei primi 5 mesi dell'anno

Aumentano in Cina le entrate per il settore digitale. Internet e i settori a esso correlati hanno visto in Cina una crescita a due cifre delle entrate commerciali nei primi cinque mesi dell'anno. È quanto emerge dai dati forniti dal Ministero dell'Industria e dell'Informatica secondo cui le entrate delle maggiori aziende di Internet sono aumentate del 24,4% su base annua raggiungendo i 598,1 miliardi di yuan (circa 92,43 miliardi di dollari) nel periodo gennaio-maggio. Queste aziende hanno totalizzato 60,66 miliardi di yuan in profitti operativi durante il periodo in esame, mentre la spesa del settore per la ricerca e lo sviluppo è stata di 29,01 miliardi di yuan, con un aumento del 16,3%.

Il settore in questione è diventato una componente chiave della «nuova economia» cinese, mentre il Paese conosce una notevole crescita, guidata perlopiù dalla tecnologia e dai consumi. Le statistiche del Ministero prendono in esame le imprese che nell'anno precedente hanno registrato entrate annuali provenienti da servizi Internet superiori a 5 milioni di yuan.