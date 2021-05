PADOVA - «È inaccettabile la posizione dei presidenti di Confindustria del Nord. Il messaggio sembra: non vediamo l'ora di poter licenziare dal primo luglio. Su queste basi non si può ricostruire il Paese. Quello che serve è utilizzare tutti gli strumenti già a disposizione per creare nuovo lavoro. La nostra non è una posizione ideologica ma molto molto concreta: in Veneto con lo sblocco dei licenziamenti ci sono dai 25mila ai 30mila posti a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati