CercaOfficina.it chiude un round da 1 milione di euro. Tra i sottoscrittori, anche Cdp Venture Capital

CercaOfficina.it, la piattaforma leader in Italia per la digitalizzazione del settore della riparazione e manutenzione di autoveicoli, ha concluso un nuovo round di investimento dell’importo di 1 milione di Euro con CDP Venture Capital Sgr, fondo Rilancio Startup, attraverso lo strumento del prestito convertendo, e altri importanti investitori privati internazionali dei settori Media, Automotive e Assicurativo, che hanno partecipato con aumento di capitale. Con questa operazione da un milione di Euro, la start up ha raccolto finora 2,5 milioni di Euro. Il mercato della manutenzione e riparazione degli autoveicoli, stimato da ACI nel suo ultimo Annuario Statistico in circa 34 miliardi di Euro nel 2019 - al netto, quindi, dell'impatto negativo della pandemia - è ancora fortemente legato a logiche tradizionali, poiché sono ancora pochi, tra i 55.000 autoriparatori d’Italia, quelli che hanno abbracciato il digitale come strumento per gestire e aumentare il proprio business. Secondo un recente sondaggio di CercaOfficina.it, più del 79% degli automobilisti intervistati esprime di essere abbastanza o molto interessato ad una maggiore digitalizzazione del settore. Allo stesso modo più dell’82% degli intervistati indica che, ad oggi, sono troppo poche le officine che offrono la possibilità di prenotazione online degli interventi. Quindi, grazie a questa raccolta, CercaOfficina.it, che già sta vivendo un momento di forte crescita, avendo visto un record di interventi prenotati attraverso la propria piattaforma a Luglio ‘21 e una crescita anno su anno del 50%, rafforzerà i team di Sales e Marketing, con l'obiettivo di aiutare gli autoriparatori a comprendere i benefici di una corretta presenza online e aumentare il numero di officine affiliate al propria piattaforma. Inoltre, molta attenzione verrà data alle attività di Ricerca e Sviluppo, per continuare a sviluppare prodotti e soluzioni dedicate al mondo business dei Fleet Manager e l’area Insurtech. “Siamo molto soddisfatti della chiusura di questa operazione così importante – ha dichiarato Marco Brusamolino, Ceo di CercaOfficina.it – e della fiducia che ci è stata accordata da CDP e da tutti gli investitori che hanno partecipato all’aumento di capitale. Questo round rappresenta un ulteriore passo in avanti verso il nostro obiettivo: rendere il settore dell’autoriparazione in Italia completamente digitalizzato, sicuro e trasparente. Vogliamo adesso accelerare questo processo ma, per farlo, dobbiamo impegnarci nel portare avanti anche un percorso di educazione al cambiamento di un settore ancora legato ad attività e logiche tradizionali. Ecco perché vogliamo investire, ancora di più, in R&D, nella formazione delle officine, nel marketing e nelle vendite, affinché la nostra piattaforma diventi il punto di riferimento in Italia per un settore che sia davvero 4.0”.

CercaOfficina.it è la piattaforma automotive leader in Italia per la manutenzione e riparazione dell’auto. Si pone al servizio di automobilisti, autoriparatori, flotte aziendali e compagnie di assicurazione, sfruttando le potenzialità del web e del mondo social. Fornisce agli automobilisti uno strumento semplice per cercare la migliore officina per le proprie necessità, potendo contare su autoriparatori affidabili e trasparenti, confrontare preventivi, leggere recensioni e prenotare online. Si propone come partner di fiducia per tutte le officine e carrozzerie che vogliono rivoluzionare la propria presenza sul territorio e aumentare la propria visibilità online e ottenere maggiore clientela. Attraverso il proprio servizio di fleet management, denominato Business Service Program, CercaOfficina.it garantisce una maggiore efficienza nella gestione della manutenzione e riparazione delle flotte aziendali, permettendo di risparmiare tempo e mantenendo un ottimo rapporto qualità-prezzo. Si pone anche al fianco delle compagnie assicurative grazie alla nuova piattaforma Insurtech, dedicata alla gestione dei claims assicurativi.