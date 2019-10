Di questo si decide per due ore: che segnale dare, tutti insieme. La, votano tutti. E così viene bloccato l'aumento dellasuglisociali: doveva salire al 12,5% e invece resterà al 10%. Basta a siglare la tregua e, probabilmente, a far chiudere il testo entro la settimana. Ma non a firmare la pace. Perché la tensione nella maggioranza resta alta. E promette di scaricarsi sui nodi ancora aperti: dallaper lechevuole senza vincoli, alla «» chevuole cancellare.Da Bruxelles il commissario europeoribadisce le «preoccupazioni» sui conti italiani ma anche che «al momento» non c'è l'ipotesi di un rigetto della. Il giudizio più complessivo arriverà dopo il 7 novembre. Ed è in nome dell'equilibrio dei conti cheper ora arginano l'assalto alla diligenza dei partiti. Concedono qualcosa, permettendo a tutti di dirsi soddisfatti. Ma tengono fermo l'impianto complessivo della legge di bilancio da 30 miliardi. E provano ad accelerare.Un vertice a Palazzo Chigi sigla una prima «sostanziale» intesa. Nella notte tra ministero e ragioneria dello Stato si lavora alla scrittura del documento. Poi una seconda riunione, mercoledì pomeriggio, dovrebbe dare il via libera finale alla manovra, che formalmente era stata approvata in Consiglio dei ministri due settimane fa. È un'accelerazione rispetto all'ipotesi di portare il testo in Parlamento addirittura mercoledì 6 novembre: ai tecnici viene dato l'input di chiudere entro 31 notte, consegnando il testo definito al ministro del Tesoro. Fare in fretta è un modo per evitare che l'accordo appena trovato venga subito rimesso in discussione. Il rischio c'è.Ilè in subbuglio. Ilagitato dalla «tendenza a sfasciare tutto» che hanno. L'alleanza che si cercava di rendere strutturale è ogni giorno di più traballante. Ma in sessione di bilancio non si può andare a votare e anche chi, come il Pd, va ripetendo che dalle urne ci guadagnerebbe, ha fuori dalla porta il fantasma della destra salviniana.«Non voglio andare al voto - dice a SkyTg24 Nicola Zingaretti - ma la maggioranza deve cambiare passo, litigare meno e produrre di più. È l'unico modo per essere riconosciuti come un'alternativa credibile alle destre». Non dice lo stesso Di Maio, che resta su una posizione critica, ma il leader M5s, dopo lo stop all'alleanza con il Pd ha bisogno di un messaggio da dare al suo elettorato e lo stop alla «tassa sulla casa» è proprio quello che gli serve. Insieme al poter sbandierare che per le partite Iva la flat tax resterà senza vincoli.Al vertice di maggioranza, la sconfitta umbra è un fantasma che aleggia sulla testa di tutti. Ci sono Di Maio, Dario Franceschini, Roberto Speranza e Teresa Bellanova in rappresentanza di Renzi. Dare un segnale è un'urgenza condivisa. Tanto che Conte e Gualtieri si compiacciono di vedere al tavolo una ritrovata coesione. In un altro vertice di maggioranza siglano una tregua sulle misure per la famiglia anche le ministre Nunzia Catalfo ed Elena Bonetti, che si erano contese i fondi e l'impostazione: nel 2020 si dovrebbero rifinanziare misure esistenti e asili nido per poi fare l'assegno unico nel 2021.Ma restano la tassa sulla plastica e sulle bibite gassate, torna una tassa sulla fortuna, ci sarà - sia pur ridotta - una tassa sulle sigarette. Contro questi balzelli, da New York, promette di combattere Renzi, che si vanta di aver bloccato la «Salvini tax» di aumento dell'Iva (ha rubato uno slogan Pd, lamentano i Dem) ma rilancia la battaglia anche contro quota 100. Il Parlamento, così, il percorso della manovra già si annuncia una trincea. La coesione della maggioranza è ancora una chimera: lo spettro della crisi di governo promette di tornare.