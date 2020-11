Cashback di Natale in arrivo: rimborsi fino a 150 euro. Castelli: lavoriamo a rinvio rottamazione ter

Un rimborso (un cashback) di Natale che ogni cittadino potrà ottenere subito entro la fine dell'anno. Riguarderà chi a dicembre farà dieci acquisti e il rimborso arriverà direttamente via bonifico sul conto corrente. Il governo, secondo quanto si apprende, sta lavorando alla misura, un rimborso del 10% fino a 150 euro, aggiuntivo rispetto alle misure già previste, per le spese effettuate con carte e app nel mese di dicembre: Ancora da definire il giorno in cui entra entrerà in vigore la misura, che sarà pronta comunque a inizio del prossimo mese. Si tratta, dunque, di 150 euro aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dal piano cashback in partenza nei prossimi giorni: in totale chi usa i metodi di pagamento digitali potrà ottenere fino ad un massimo di 3.450 euro nel prossimo anno sommando i vari rimborsi (extracashback, 300 euro di cashback e 3000 euro di super cashback).

Castelli: lavoriamo a rinvio rottamazione ter

«Lavoriamo per far ripartire le rateizzazioni decadute, prevedendo le sospensioni della rottamazione 'ter', un saldo e stralcio e impostando una rottamazione 'quater'. Questo sarà accompagnato da una riforma della riscossione che stralci le vecchie cartelle che non sono più riscuotibili». Lo scrive la viceministra dell'economia Laura Castelli su Facebook.

«Quest'anno saremo impegnati con la riforma fiscale, proseguendo con la riduzione delle tasse, che abbiamo già avviato. Alleggerire il fisco, soprattutto in questo momento, è fondamentale per favorire la ripresa», spiega Castelli, precisando che due sono i fronti su cui «stiamo già agendo: il primo per ridimensionare la crisi e le difficoltà che hanno imprese e autonomi. Lavoriamo per far ripartire le rateizzazioni decadute, prevedendo le sospensioni della rottamazione »ter«, un saldo e stralcio e impostando una rottamazione 'quater'. Questo sarà accompagnato da una riforma della riscossione che stralci le vecchie cartelle che non sono più riscuotibili». «Il secondo - prosegue - per intervenire, fin da subito, sulla pressione fiscale degli autonomi, che non possono più aspettare. Interverremo attraverso meccanismi di semplificazione e accordi tra Imprese e Fisco, capaci di ridare slancio alla colonna vertebrale di questo paese che è fatta di pmi. Ma anche abolendo tutte quelle piccole tasse che infastidiscono solo i cittadini e non portano nulla». «È un lavoro di riforma e semplificazione importante, anzi fondamentale, che passa anche dalla realizzazione di Testi unici, che mettano ordine tra le centinaia, quasi migliaia, di norme. Aiutare l'economia a ripartire vuol dire anche favorire il rapporto tra il fisco, i cittadini e le imprese. E per questo serve un fisco semplice, giusto e trasparente», conclude.

