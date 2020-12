Un milione e mezzo di download dall'inizio di dicembre per l'app Io della Pubblica amministrazione, indispensabile per ottenere il cashback di Natale, i rimborsi fino a 150 euro per coloro che compieranno almeno dieci acquisti con carte e app questo mese. Di questo passo l'applicazione per accedere ai servizi pubblici e per i pagamenti con pagoPa, lanciata ad aprile e ora a quota sei milioni di cittadini raggiunti, supererà prima di Natale l'altra app messa in pista quest'anno dal governo, Immuni, che protegge contro il virus ma non porta benefici al portafoglio. Quest'ultima è stata scaricata da 10 milioni di cittadini, però va detto che in tanti l'hanno messa in quarantena, nel senso che una volta installata hanno preferito non attivarla. Solo nel weekend, in vista dell'appuntamento di domani, quando la sperimentazione sul cashback prenderà ufficialmente il largo, quasi mezzo milione di persone hanno scaricato Io. Giovedì scorso l'app ha stabilito il suo record di download, 552 mila in 24 ore. Ieri chi l'ha installata ha ricevuto una notifica che lo avvisava che a breve sarebbe stato possibile inserire sulla piattaforma il proprio numero di conto corrente per ricevere i rimborsi.

I CONSUMI

L'arrivo del cashback, con cui il governo punta a combattere l'evasione ma anche a stimolare i consumi nella fase attuale, ha messo il turbo all'app della Pubblica amministrazione proprio com'era accaduto a luglio, quando è diventato operativo il bonus vacanze, anche questo accessibile solo tramite l'applicazione. Nei primi cinque giorni di vita del bonus vacanze l'app Io totalizzò mezzo milione di download. Segno che quando c'è la possibilità di risparmiare, l'interesse degli italiani per gli strumenti digitali pubblici aumenta. Ecco perché i tecnici del ministero per l'Innovazione prevedono che la cavalcata di Io proseguirà: se continuerà a crescere a questo ritmo sfiorerà la soglia dei 15 milioni di download intorno al 25 dicembre.

Il piano Italia Cashless prevede un rimborso fino a 150 euro per gli acquisti con strumenti elettronici a dicembre (ma non verrà conteggiato lo shopping sulle piattaforme di e-commerce dove il contante è già bandito) e di 300 euro l'anno prossimo. In palio poi un premio di tremila euro annui (il super cashback) per i centomila maggiori utilizzatori di carte, bancomat e app di pagamento.

Al contrario l'app Immuni ha fatto più difficoltà a imporsi: a giugno, quando è stata rilasciata, ha incassato quasi 4 milioni di download, poi a luglio e agosto ha rallentato e dopo la vampata di settembre e ottobre (quasi 4 milioni di download in due mesi) a novembre si è arenata. Il mese scorso Immuni è stata scaricata da meno di 400 mila persone, mai così male dall'inizio della sua entrata in vigore, e se non è un epilogo poco ci manca.

Un mese fa anche l'app Io era in letargo (viaggiava a una media di diecimila download giornalieri) ma l'entrata in funzione del piano Italia Cashless ha cambiato le carte in tavola. Non basta però installare l'app Io per ottenere il rimborso di Natale, che sarà pari al 10 per cento della somma spesa con strumenti elettronici fino a un massimale di 1500 euro. Per attivarla è necessario anche essere in possesso delle credenziali Spid o della carta d'identità elettronica.

