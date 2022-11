Cartelle esattoriali cancellate sotto i 1000 euro ( e ridotte al 50% sino a 3000): il mini-condono allo studio

Cestinate le cartelle esattoriali fino a 1000 euro, mentre quelle tra 1000 e 3mila verranno ridotte «dal 50%». È la «tregua fiscale» secondo i dettagli forniti ieri dal viceministro dell'Economia e delle Finanze Maurizio Leo a Quarta Repubblica.

Leo ha precisato che sul 50% «si stanno ancora facendo i conti, ma anche la sanzione potrebbe essere ridotta», probabilmente al 5%, mentre aggi e interessi andrebbero del tutto cancellati. L'operazione, da inserire nella prossima manovra, varrebbe sulle cartelle fino al 2015.

Nel 2024 i primi taxi volanti a decollo verticale: le sperimentazioni in Italia e Inghilterra https://t.co/YwHhmpmfWd — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) November 15, 2022

Flat tax, cosa cambia per le partite Iva? Soglia estesa ai redditi fino a 85mila euro

Cartelle esattoriali, Leo: fermeremo il diluvio

«Le cartelle esattoriali? Fermiamo il diluvio. Vi spiego noi che cosa vogliamo fare. Questa massa di cartelle c'è perché nel corso del tempo si sono avvicendati tanti provvedimenti in base ai quali, dopo l'iter che parte dagli avvisi di accertamento spesso non onorati dai contribuenti, si traducono in cartelle esattoriali: in tutto 1.132 miliardi. Di questi, la Corte dei conti ci dice che se ne possono riscuotere solo il 6-7%». Così il viceministro dell'Economia e delle Finanze Maurizio Leo in merito alle cartelle esattoriali, ospite di Nicola Porro a «Quarta Repubblica», su Retequattro, che ha ventilato, tra l'altro - riferisce una nota dell'emittente - la possibilità che tutte le cartelle di importo inferiore ai mille euro vengano cestinate, in quanto i costi di riscossione sarebbero superiori all'entrata per l'erario. «In una situazione normale si dovrebbe togliere di mezzo questa massa di cartelle non riscuotibili. Faccio degli esempi: i deceduti - ci sono delle cartelle che hanno raggiunto i deceduti e purtroppo non possono più essere onorate; i falliti. Tante cartelle riguardano soggetti che non possono più adempiere alle loro obbligazioni tributarie: queste cartelle vanno necessariamente tolte di mezzo. Sulle restanti cartelle bisogna fare una selezione. Se ci sono cartelle il cui ammontare non supera i 1000 euro, i costi di riscossione sono più elevati rispetto a quello che si può riscuotere. Se la cartella è di 800 euro il costo di riscossione è molto più elevato - solamente le cartelle sino al 2015, già un provvedimento analogo fu adottato dal 2000 al 2010 si azzerarono queste cartelle. Ora se portiamo quella data e la spostiamo in avanti al 2015, tutte le cartelle di un valore inferiore a 1000 euro possono essere cestinate. Non perché vogliamo fare condoni, sconti - ha concluso -, ma perché gli oneri di riscossione sono più elevati».

Quota 41, il piano del governo (uscita a 62 anni): 700 milioni per una platea di 50.000 persone

Flat tax e bonus ai dipendenti

Per quanto riguarda l'estensione della flat tax ai dipendenti, appare difficile ma si ragiona su una possibile riduzione delle tasse sui premi di produttività. «Vorremmo estendere la flat tax incrementale ai dipendenti ma i numeri sono robusti ed è più complesso farlo. I dipendenti però - penso a quelli del settore privato - hanno il premio di produttività sul quale si applica un 10% fino a 3.000 euro. Possiamo lasciare il 10% fino a 3.000 euro e poi sulla parte che supera i 3.000 possiamo applicare il 15%, oppure possiamo applicare il 5% sui 3.000 euro» ipotizza il viceministro all'Economia e Finanze, Maurizio Leo.

Intesa Sanpaolo cede quota Nexi per 584 milioni