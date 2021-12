Cartelle esattoriali 2022 pagabili in 180 giorni: quelle di gennaio potranno essere saldate a settembre

Cartelle esattoriali, quelle del 2022 saranno pagabili in 180 giorni. Nella manovra si va verso uno slittamento di 180 giorni dei termini per pagare le cartelle in arrivo nei primi tre mesi del 2022: è la soluzione su cui, secondo fonti di governo e di maggioranza, si è trovato un compromesso in vista delle votazioni sulla legge di bilancio. Questo significa che le cartelle in arrivo a gennaio che scadono a marzo potranno invece essere pagate a settembre.

