Carta risparmio spesa 2023 al via da luglio: cosa è, requisiti, importi, Isee e a chi spetta il nuovo bonus

Carta risparmio spesa 2023 al via da luglio. Il nuovo bonus introdotto dalla legge di Bilancio di quest'anno sarà utilizzabile da tutte le famiglie che hanno i requisiti richiesti e potrà essere impiegata per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. La carta sarà nominativa ed è rivolta a coloro che hanno un Isee fino a 15.000 euro. Per ottenere il bonus non occorre presentare alcuna domanda, ma saranno direttamente i Comuni a comunicare l’accesso al beneficio. L'importo della carta è pari a circa 380 euro. Per accedere all'aiuto economico, è sufficiente recarsi presso un ufficio di Poste Italiane per ritirare la prepagata.

Requisiti e importi

Per ottnere la Carta risparmio spesa occorre rispettare i seguenti requisiti: iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare nell’Anagrafe della Popolazione Residente; e, come detto, un Isee pari a 15.000 euro. Grazie alla legge di Bilancio, sono stati messi a disposizione 500 milioni di euro e le risorse verranno distribuite tramite 1.300.000 Postepay da 382,50 euro. Metà dei buoni sarà distribuita ai Comuni in proporzione alla popolazione residente, mentre l’altra metà tenendo conto del reddito pro capite medio nazionale e quello del Comune.

Come ottenerla

Sarà l'Inps a comunicare ai comuni l’indicazione delle famiglie che dovranno ricevere il bonus. I cittadini e le cittadine riceveranno gli importi prestabiliti sulla base di questo scambio di dati e della carte prepagate che ogni ente territoriale avrà a disposizione. Quindi non occorre presentare alcuna domanda. Nei diversi criteri di assegnazione, poi, ha un posto prioritario sempre la famiglia con Isee più basso. Faranno fede poi akcuni criteri per stabilire la priorità di assegnazione. I primi a ricevere gli aiuti saranno: le famiglie composte da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009;i nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005; i nuclei familiari composti da non meno di tre componenti.

Chi è escluso

Sono escluse dall’agevolazione le famiglie in cui i componenti percepiscono: Reddito di Cittadinanza;

Reddito di inclusione o qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà; indennità di disoccupazione NASPI o DISCOLL Indennità di mobilità; Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito;

Cassa integrazione guadagni-CIG; qualsiasi altra forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

Come funziona

Come detto, le carte sono nominative e saranno attive a partire dal mese di luglio 2023: i beneficiari e le beneficiarie per non perdere l’importo a cui hanno diritto dovranno effettuare almeno un pagamento entro la scadenza del 15 settembre 2023. Chi non rispetta questa data perde il beneficio, che viene distribuito a coloro che hanno ricevuto la Postepay e l’hanno regolarmente utilizzata. L’importo disponibile può essere utilizzato esclusivamente per i beni alimentari di prima necessità. Gli acquisti dovranno essere effettuati presso gli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa con piani di contenimento dei costi.