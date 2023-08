Carta acquisti 2023, nuove assegnazioni in 638 Comuni: ecco quali sono e i requisiti per ottenerla

Carta acquisti 2023.

Nuove assegnazioni in arrivo per la "Dedicata a te" del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Dopo la pubblicazione delle graduatorie finale dei beneficiari a luglio, restano ancora disponibili e da essegnare altre 5.520 card per gli acquisti alimentari.

Le carte da riassegnare interessano 638 Comuni. Tra questi non sono ricompresi quelli che hanno provveduto ad annullare alcune carte a seguito della pubblicazione delle graduatorie finali. Tempi e modalità di erogazione sono contenuti in una circolare Inps del 24 agosto.

I criteri di assegnazione

I Comuni interessati possono ancora assegnare le carte "residue" sulla base delle graduatorie non del tutto esaurite. È stato concordato tra il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), l’ANCI e l’INPS di procedere all’assegnazione delle restanti carte seguendo l’ordine delle graduatorie dei beneficiari, organizzate secondo i criteri già definiti nell’allegato tecnico alla convenzione stipulata tra il citato Ministero, Poste Italiane S.p.A. e INPS.

Per i 638 Comuni interessati dalla ridistribuzione delle carte, si è provveduto a riaprire l’applicazione web dedicata con il precaricamento dei possibili soggetti beneficiari, ottenuto con lo scorrimento della graduatoria dei soggetti selezionabili dai Comuni.

I Comuni potranno confermare i nuovi beneficiari e assegnare le carte ancora disponibili rispettando l’ordine della graduatoria. Nell’ipotesi di un’eventuale assenza dei requisiti (ad esempio, residenza, incompatibilità con prestazioni erogate a livello locale) rilevata dai Comuni interessati in base alle informazioni in loro possesso, sarà possibile deselezionare i codici fiscali a cui la carta non deve essere assegnata ed eventualmente riassegnarla ad altri soggetti desunti dall’elenco dei soggetti selezionabili.

Le date

La lista così composta dovrà poi essere consolidata da parte dei Comuni entro il prossimo 31 agosto 2023. In assenza della convalida da parte del Comune, l’INPS effettuerà un consolidamento automatico generale nello stesso giorno del 31 agosto 2023.

Alla scadenza del termine, gli elenchi saranno definitivamente consolidati e i Comuni non potranno più effettuare alcun tipo di intervento. L’Inps, previa assegnazione del codice identificativo della carta da parte di Poste Italiane S.p.A., renderà nuovamente disponibili ai Comuni interessati le liste dei beneficiari entro il 7 settembre 2023. I Comuni provvederanno, quindi, a darne comunicazione tempestiva ai nuovi beneficiari, per il conseguente ritiro delle carte presso gli uffici postali.

I comuni interessati

Di seguito l'elenco completo dei Comuni in cui sono disponibili le carte.