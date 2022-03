ROMA - Un piano strategico europeo per rendere l'Unione e l'Italia «autonomi da eventuali ricatti russi sul gas», come dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. E gestione comune dei rifugiati ucraini tenendo conto dello sforzo solitario dell'Italia sul fronte dei migranti provenienti dal Nord Africa. E' questo il menu dell'incontro di questa mattina a Bruxelles tra la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, il premier Mario Draghi e il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani.

Nel summit - che verterà sui temi che verranno affrontati giovedì e venerdì al Consiglio europeo convocato da Emmanuel Macron a Versailles - Draghi chiederà alla von der Leyen di agire sull'energia come è stato fatto sui vaccini in piena pandemia, con un piano strategico per acquisti e stoccaggi comuni di gas. E solleciterà, come annunciato da Cingolani, di fissare «un price cap, un tetto massimo ai prezzi dei combustibili, oltre al quale gli operatori europei non potranno comprare».

Non solo. Visto che l'Italia con il 40% del gas importato da Mosca è tra i Paesi più esposti, accanto alla richiesta di un'accelerazione sull'acquisto di stock comuni e del price cap, circola con crescente insistenza l'idea di un fondo ad hoc europeo per aiutare gli Stati più danneggiati dalla crisi energetica. Sia con investimenti per i rigassificatori, sia per poter varare agevolazioni a favore di imprese e famiglie: una sorta di Energy Recovery Fund, con l'emissione di titoli di debito comune, sul modello del Recovery Fund che fu varato per sostenere gli Stati nella ripresa post-pandemia. E l'invocazione di un Temporary framework (sempre come per l'emergenza-Covid) per consentire ai Ventisette di agire in deroga alle norme sugli aiuti di Stato, con fondi a sostegno delle imprese con cui tagliare i costi dell'energia. Non si parlerà invece, né oggi né al Consiglio di giovedì, di un allentamento del Patto di stabilità.



DIPENDENZA DALLA RUSSIA

Indipendentemente dalle mosse europee Draghi - con l'aiuto di Di Maio, Cingolani e del ministro dell'Economia Daniele Franco - sta lavorando a un «piano di breve-medio periodo» per «ridurre il più rapidamente possibile la nostra dipendenza dal gas russo», attualmente pari al 40% dell'approvvigionamento energetico complessivo italiano. Tant'è che il responsabile degli Esteri ieri in visita in Qatar (preceduto sabato da una telefonata del premier all'emiro Tamin Bin Hamad Al Thani) ha annunciato, assieme all'ad di Eni Claudio Descalzi, l'impegno di Doha «a rafforzare la partnership energetica con l'Italia».

Il Qatar è già il principale fornitore di gas naturale liquefatto e terzo in termini assoluti di gas naturale, per una fornitura totale pari al 10% del nostro fabbisogno. «Rafforzando i legami con Doha e con altri Paesi ci rendiamo autonomi anche da eventuali ricatti dal gas russo», ha puntualizzato Di Maio, «diversificando le fonti di approvvigionamento energetico».

Gli altri Paesi di cui parla Di Maio sono Algeria, Libia e l'Azerbaijan che, grazie al gasdotto Tap, trasporta il metano fin sulle coste pugliesi. Non a caso la prima tappa del ministro degli Esteri, appena esplosa la crisi ucraina, è stata Algeri: dal Paese nordafricano arrivano in Italia più di 21 miliardi di metri cubi di gas l'anno (quasi un 30% dei nostri consumi). E gli algerini si sarebbero detti disposti ad aumentare le forniture di altri 10 miliardi. Se l'impegno verrà rispettato l'Algeria diventerà il primo fornitore dell'Italia. Più difficile incrementare gli arrivi dalla Libia (attualmente da Tripoli arriva il 4% del metano) a causa dell'instabilità politica libica. Come non è facile far lievitare le forniture dell'Azerbaijan: servirebbe un raddoppio del gasdotto sottomarino. Per queste ragioni e queste difficoltà, il governo nel frattempo ha già deciso di riaprire i pozzi nei mari italiani, ma secondo i calcoli dell'Eni per avere risultati apprezzabili ci vorranno non meno di due anni. E di incrementare i parchi solari ed eolici. In più, in caso di emergenza, verranno riattivate le centrali a carbone. Decisione però in contrasto con gli accordi di Parigi sul clima.



I RIFUGIATI

Con von der Leyen, come si diceva, Draghi parlerà anche dei rifugiati ucraini, chiedendo di gestire in modo coordinato l'esodo da Est. In Italia arrivano in media 2.300 persone al giorno. E Draghi vuol far valere di fronte ai partner europei lo sforzo solitario nell'accoglienza dei rifugiati nordafricani, cercando di far valere questo fattore nell'eventuale piano di redistribuzione di chi fugge dalla guerra in Ucraina.