Caro bollette, due italiani su tre attenti al risparmio energetico

Due italiani su tre sono attenti al risparmio energetico. Il dato, raccolto dal Pulsee Luce&Gas Energy Index, osservatorio sulle abitudini degli italiani realizzato da Pulsee, brand digitale e green di luce e gas di Axpo Italia, in collaborazione con la società di ricerche di mercato NielsenIQ, viene reso noto oggi in occasione della Giornata Mondiale del Risparmio energetico.

L’indagine, svolta su un campione di uomini e donne sparsi omogeneamente in tutta Italia e di età compresa tra i 18 e i 65 anni, ha evidenziato tra gli italiani un aumento dell’interesse verso stili di vita più sostenibili e verso la riduzione dell’impatto ambientale nelle scelte quotidiane. Tant’è che per l’87% di loro la tematica dell’inquinamento ambientale è molto importante.

In particolare, l’osservatorio ha evidenziato che per risparmiare energia, nell’ultimo anno, il 70% degli italiani ha acquistato elettrodomestici a basso consumo o caldaie/stufe ad alta efficienza e basse emissioni. Il 60% ha limitato l'utilizzo di aria condizionata. Per contrastare anche il caro bollette, il 62% ha ammesso di accendere le luci di casa solo se necessario. Mentre il 33% di spegnere la modalità ‘stand-by’ di tutti i dispositivi.

Per il 72% degli italiani sarebbe importante poter tenere sotto controllo i propri consumi di energia attraverso strumenti digitali come app per smartphone, contatori smart, assistenti domestici. Per inquinare meno e respirare aria pulita, il 58% degli italiani sarebbe disposto ad abbandonare l’auto tradizionale per sostituirla con bici, mezzi elettrici di proprietà o in sharing, ad una condizione però: che le infrastrutture per la nuova mobilità (piste ciclabili e strutture di ricarica) siano potenziate. Intanto il 33% utilizza la bici ogni volta che è possibile. E ancora. Per il 72% degli italiani è importante che l’energia che arriva nelle case sia green. E l’87% vorrebbe che l’Italia investisse di più in fonti di energia rinnovabili.