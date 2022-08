È possibile tenere sotto controllo la bolletta di casa? Ci si può organizzare per risparmiare e consumare meno energia. Si può stilare una classifica degli elettrodomestici che consumano di più e usarli in modo e fasi della giornata diverse.

In cima alla classifica degli elettrodomestici energivori per eccellenza c'è la stufetta elettrica, è bene saperlo visto che molti, per paura di un inverno da trascorrere impostando limiti orari e di temperatura sui termosifoni, pensano di utilizzarla. Si rischia di far esplodere i costi dell'elettricità in bolletta.

Consumano molto anche il bollitore elettrico e il phon. Pure la friggitrice ad aria non è un elettrodomestico a basso impatto per la bolletta.

Consumi bassi, invece, per il ferro da stiro, il forno elettrico (ventilato) e anche l'aspirapolvere.

Selectra, web company che fa consulenza sui contratti per la fornitura di energia dal 2007, ha stilato questa classifica di elettrodomestici: a sorpresa gli strumenti che pensiamo a più alto impatto, non lo sono. Dipende molto infatti anche dalla classe energetica di un prodotto.

Un altro modo per capire quanta energia stiamo consumando e quindi quanto stiamo spendendo, infatti, è verificare la classe energetica di un elettrodomestico. Condizionatore, lavatrice e lavastoviglie se sono di ultima generazione (di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori) possono avere un'incidenza contenuta.

Elettrodomestici: come usarli per risparmiare

Una volta capiti quali sono gli strumenti più energivori che abbiamo in casa possiamo passare a organizzare un nuovo modo d'uso, sostenibile sia per il portafoglio che per l'ambiente. Quando si utilizza la lavatrice conviene impostare programmi a 30 o 40 gradi perché bastano a igienizzare i capi sporchi e allo stesso tempo per mantenere sotto controllo i consumi. Il prelavaggio fa salire i consumi, i programmi Eco li abbassano (anche del 45%). Per quanto riguarda il frigorifero. Regola basilare: si deve evitare di aprire spesso e anche lasciare lo sportello aperto. Si deve posizionare lontano da fonti di calore che possono comprometterne l'efficienza e poi non va riempito all’eccesso.

Fasce orarie

Per quanto riguarda la corrente elettrica ci sono fasce oarie in cui costa meno. Le fasce in tutto sono tre: F1, F2 e F3. Quest'ultima è la più economica perché applica tariffe basse nel weekend e la notte. In ogni bolletta della luce sono illustrate le fasce orarie e le relative tariffe: lì si possono controllare i consumi ed eventualmente correggerli. Generalmente le informazioni sui nostri consumi abituali si trovano nella seconda pagina della fattura inviata dal gestore. Bisogna individuare tre voci importanti: la spesa per la materia energia (il costo in euro dell’energia acquistata e commercializzata dal fornitore), i consumi totali fatturati (la somma della quantità di energia consumata dal cliente nel periodo di fatturazione, espressa in kWh) e infine l’inizio e la fine del periodo di fatturazione (che indica anche se i consumi calcolati nel periodo di riferimento sono stimati o effettivamente registrati, consumati). Da questi numeri possiamo capire se i nostri comportamenti hanno un margine di miglioramento per correggere, e abbassare, i costi.