Carne veg, mercato da 4,3 mld di dollari. Lav: «I consumatori orientano mercato ma serve cambiamento sistemico»

Anche a tavola le persone sono sempre più green. Ma non aumenta solo il consumo di frutta e verdura ma si stravolgono proprio le abitudini alimentari. Il mercato della carne vegetale è stimato in 4,3 miliardi di dollari nel 2020 e prevede di raggiungere gli 8,3 miliardi di dollari entro il 2025. Se a questi dati aggiungiamo le previsioni relative alle bevande vegetali, nel 2025 il mercato globale di questi prodotti raggiungerà i 68,7 miliardi di dollari, quasi il doppio del valore registrato per il 2021 (fonte MarketsandMarkets). Secondo gli analisti, solo mercato globale dei sostituti della carne è destinato a decuplicare e potrebbe raggiungere i 140 miliardi di dollari entro il 2029 e i 167 milioni solo in Italia (fonte: Ispi, Barclay, Euromonitor).

Boom di alimenti a base vegetale: li usano 10 milioni di famiglie in Italia

A mettere insieme i dati è la Lav in occasione della Giornata mondiale dell' alimentazione del 16 ottobre. «I consumatori consapevoli stanno finalmente orientando una parte del mercato - commenta la Lav - ma per una produzione migliore, una nutrizione migliore, un ambiente migliore e una vita migliore, auspicati nel Piano Strategico della Fao, urge un cambiamento sistemico, che preveda una transizione alimentare decisa e definitiva verso gli alimenti 100% vegetali, favorito anche da politiche internazionali e nazionali che incoraggino una vera transizione ecologica, smettendo di sostenere la zootecnia e favorendo e incentivando le produzioni vegetali».