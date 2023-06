Btp Valore da record storico: raccolti 18,14 milardi grazie a 654.675 contratti dal 5 giugno. Quanto renderà

Btp Valore da record.

Il ministero dell'Economia e delle finanze comunica che si è concluso, con un importo complessivo raccolto pari a 18.191,090 milioni di euro, il collocamento della prima emissione del Btp Valore iniziata lo scorso 5 giugno. Si tratta - spiega il Mef - del risultato più elevato di sempre in termini di valore sottoscritto, ma anche per numero di contratti registrati, 654.675, in un singolo collocamento di titolo di Stato per i piccoli risparmiatori (retail), a cui è esclusivamente rivolto il Btp Valore.

Il titolo, che ha data di godimento 13 giugno 2023 e scadenza 13 giugno 2027, - spiega il Mef - presenta tassi annuali definitivi pari al 3,25% per il primo e il secondo anno e al 4,00% per il terzo e quarto anno. Sono dunque confermati i tassi minimi annunciati il 1° giugno scorso. Ai sottoscrittori che manterranno il titolo di Stato per tutta la durata dei 4 anni verrà garantito anche un premio extra finale di fedeltà dello 0,5% L'importo emesso coincide con il controvalore complessivo dei contratti di acquisto validamente conclusi alla pari sul Mot (il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) nelle cinque giornate di collocamento, attraverso le due banche dealer Intesa Sanpaolo e Unicredit e il supporto delle due banche co-dealer Banca Akros e Banca Sella Holding.