Btp Italia 2023, cedola definitiva al 2%. Sfiorati i 10 miliardi di controvalore: cosa vuol dire

Boom del Btp Italia, anche nell'ultimo giorno di collocamento. Il tasso cedolare (reale) annuo definitivo della diciannovesima emissione del Btp Italia, il titolo indicizzato all'inflazione italiana (Indice Foi, senza tabacchi), con godimento 14 marzo 2023 e scadenza 14 marzo 2028, è pari al 2,00%. Lo comunica il ministero dell'Economia e delle Finanze confermando il tasso annunciato prima dell'avvio dell'emissione.

Sfiorati i 10 miliardi di controvalore

Il collocamento presso gli investitori istituzionali della diciannovesima edizione del Btp Italia ha raggiunto un controvalore di 1.353 milioni. Con il collocamento presso 327.323 risparmiatori retail dei primi tre giorni, il totale di questo prodotto ha sfiorato i 10 miliardi di euro di controvalore, esattamente 9,916 miliardi.

Cos'è il Btp

Si tratta del Titolo di Stato pensato per proteggere dall’innalzamento dei prezzi i risparmiatori individuali e affini (cosiddetti retail) che hanno potuto sottoscriverlo dal 6 all’8 marzo. Oggi, 9 marzo, è stato il giorno riservato agli investitori istituzionali. La diciannovesima emissione, la prima del 2023, avrà una durata di 5 anni e prevede un premio fedeltà pari all’8 per mille per coloro che lo acquistano all’emissione e lo detengono fino a scadenza, nel 2028. Lanciato per la prima volta nel marzo 2012, è un Titolo di Stato che offre rendimenti crescenti al crescere del tasso di inflazione nazionale. Per questo motivo svolge una funzione importante di sostegno al risparmio privato e di salvaguardia del potere di acquisto di cittadini e famiglie. Il titolo è stato collocato sul mercato in due fasi: la prima fase si è svolta da lunedì 6 a mercoledì 8 marzo ed era riservata esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini (il cosiddetto mercato retail); la seconda fase ha avuto luogo nella mattinata di giovedì 9 marzo ed era riservata solo agli investitori istituzionali.

Le caratteristiche

Il nuovo BTP Italia avrà una durata di 5 anni e prevede un premio fedeltà pari all’8 per mille per coloro che lo acquistano all’emissione e lo detengono fino a scadenza, nel 2028.

Come per le precedenti emissioni, il titolo conferma le sue caratteristiche:

rendimenti collegati all’inflazione nazionale con un tasso minimo fissato al 2%

cedole pagate ogni 6 mesi

capitale garantito a scadenza

tassazione agevolata come per tutti i titoli di Stato al 12,5%

nessuna commissione per i piccoli risparmiatori che acquistano nei giorni di collocamento

garanzia per il retail di veder soddisfatta l’intera domanda richiesta

taglio minimo acquistabile: 1.000 euro

investimento non vincolato nel tempo

La sottoscrizione

Il titolo, oltre che in banca o presso l’ufficio postale dove si detiene un conto titoli, si poteva sottoscrivere anche online, attraverso il proprio home-banking se abilitato alla funzione di trading-online, senza quindi recarsi in filiale o presso gli uffici postali.

Il collocamento è avvenuto sulla piattaforma elettronica MOT (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) attraverso le seguenti banche dealers, Intesa Sanpaolo S.p.A. e Unicredit S.p.A., e co-dealers Banca Akros S.p.A. e Crédit Agricole Corp. Inv. Bank. Il collocamento è stato articolato in due fasi dedicate a due diverse tipologie di sottoscrittori potenziali.

La Prima Fase si è svolta in tre giornate da lunedì 6 marzo a mercoledì 8 marzo e, come di consueto, è stata riservata ai risparmiatori individuali e affini (mercato retail). Non ha previsto limiti o tetti all’emissione.

La Seconda Fase di collocamento era riservata agli investitori istituzionali e si è svolta nella mattina di giovedì 9 marzo. Per questi ultimi il collocamento potrebbe prevedere un riparto, nel caso in cui il totale degli ordini ricevuti risulti superiore all’offerta finale stabilita dal MEF.

Ulteriori informazioni possono essere richieste scrivendo a: btpitalia@mef.gov.it