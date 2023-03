Btp Italia: cedola, rendimento e premi. Boom del titolo, ultimo giorno della prima faase per comprarlo: la guida

Boom del Btp Italia. Oggi è la terza e ultima giornata di collocamento della diciannovesima edizione del Btp Italia, che nelle prime quattro ore ha raccolto un controvalore di circa 1,2 miliardi che, sommati ai 6,55 miliardi delle prime due giornate, supera ampiamente il 7,28 miliardi totali della raccolta retail dell'ultima emissione dello scorso novembre. Secondo i primi calcoli degli analisti, senza il possibile aumento che potrebbe essere deciso domani, questo Btp Italia dovrebbe raggiungere un tasso di partenza superiore al 5,8% al lordo delle imposte, compreso il "premio" per chi lo terrà fino alla scadenza.

Come si comprano

La prima fase di collocamento prevede tre giorni di offerta (che si concluderanno oggi) riservata ai piccoli risparmiatori a cui seguirà l'offerta per gli operatori istituzionali. Il collocamento avviene sulla piattaforma MoT con Intesa SanPaolo e Unicredit che agiscono come dealers dell'operazione.

Il collocamento avviene sulla piattaforma MoT con Intesa Sanpaolo e Unicredit che agiscono come dealer dell’operazione. Per sottoscrivere il Btp Italia, oltre che andare in banca o all’ufficio postale, è possibile anche comprarlo online tramite i servizi di home-banking con funzione di trading abilitata. Il codice Isin per risparmiatori privati che possono sottoscrivere il Btp Italia, da lunedì 6 marzo e fino a mercoledì 8 marzo 2023, è IT0005532715.

Cosa sono

I BTP Italia sono i primi titoli di Stato indicizzati all’inflazione italiana, con cedole semestrali e durata pari a 4, 5, 6 e 8 anni (la diciannovesima edizione ne durerà 5), pensati soprattutto per le esigenze dei risparmiatori e degli investitori retail. Sono infatti i primi titoli di Stato che il Tesoro emette utilizzando non il meccanismo tradizionale dell’asta, ma la piattaforma MOT di Borsa Italiana - Euronext (www.borsaitaliana.it). In questo modo l’acquisto all’emissione, oltre che in banca, può essere fatto anche tramite qualsiasi home banking abilitato alle funzioni di trading.

Perché convengono

I BTP Italia sono gli unici titoli di Stato Italiani indicizzati al tasso di inflazione nazionale. Ogni 6 mesi pagano interessi a tasso fisso sul capitale rivalutato all’inflazione del semestre di riferimento, sulla base dell’indice ISTAT sui prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) con esclusione dei tabacchi. Inoltre, con i BTP Italia la rivalutazione del capitale viene corrisposta semestralmente, con un recupero immediato dell’inflazione.

L'investimento minimo

I BTP Italia hanno un lotto minimo pari a 1.000 euro. Per quanto riguarda la Prima Fase del periodo di collocamento destinata ai risparmiatori individuali e altri affini (di cui si dirà di seguito), il taglio minimo acquistabile di ciascun ordine è di 1.000 euro e se ne possono acquistare all’emissione per multipli di 1.000 euro. Il taglio minimo delle proposte di acquisto nel corso della Seconda Fase del periodo di collocamento è di 100.000 euro con multipli di 1.000 euro.

Essendo l’unico titolo di Stato che non viene messo all’asta in modo tradizionale, ma collocato dal Tesoro tramite la piattaforma MOT www.borsaitaliana.it, chi acquista il titolo durante la Prima Fase del periodo di collocamento ha la sicurezza di potersi aggiudicare sempre il quantitativo richiesto.

Il premio fedeltà

Il “premio fedeltà” rappresenta una percentuale del valore nominale dell’investimento ed è corrisposto esclusivamente a chi acquista i BTP Italia durante la Prima Fase del periodo di collocamento e li detiene fino alla scadenza. In occasione della diciottesima emissione, agli investitori che acquistano il titolo durante la Prima Fase del periodo di collocamento e lo detengono fino alla scadenza del titolo, sarà corrisposto un premio finale fisso pari all’8 per mille lordo (da calcolarsi sull’importo nominale acquistato non rivalutato).

La simulazione

Con un investimento di 1000 euro nel Btp Italia, se l'inflazione è zero la cedola semestrale dell'1% sarà pari a 10 euro a a fine anno avremo a disposizione 1020 euro. Se l'inflazione è al 2%, oltre ai 10 euro pari all'1% di 1000 euro, avrò 40 euro come rivalutazione del capitale e lo 0,40 come rivalutazione della cedola. In totale quindi, 40,4 euro come cedola semestrale. Ad un anno dall'acquisto avrò 1.080,80 euro. Se l'inflazione è negativa (deflazione), avrò sempre la cedola semestrale dell'1%, pari a 10 euro, ma senza rivalutazione e quindi un capitale di 1.020 euro a fine anno.

Il rendimento

Il Btp Italia è un investimento che prevede una remunerazione sempre allineata all’evoluzione del costo della vita. La cedola è ricca e più alta delle precedenti. Viene pagata ogni sei mesi: la prima sarà pagata a settembre 2023. Il capitale investito è garantito a scadenza. È previsto anche un premio fedeltà pari al'8 per mille per coloro che lo acquistano all'emissione e lo tengono fino alla scadenza del 2028. Come tutti gli altri titoli di Stato, anche il Btp Italia è tassato al 12,5%. L'emissione arriva nel momento di picco dell'inflazione (che anzi forse è già alle spalle) e quindi chi si aspetta maxi cedole probabilmente resterà deluso.