Brevetti contesi, multa da 300mila dollari per Apple: violazione di cinque brevetti LTE appartenenti a Optis Wireless

Secondo un rapporto di Bloomberg, una giuria federale del Texas ha ordinato ad Apple di versare nelle casse di Optis Wireless 300 milioni di dollari, a seguito della violazione di cinque brevetti per la tecnologia LTE. Optis Wireless Technology fa parte, insieme a Optis Cellular Technology, Unwired Planet e Unwired Planet International, della compagnia texana PanOptis. Si tratta di un gruppo che non produce brevetti ma che ne acquista in giro per il mondo, quando lo sviluppo di una particolare tecnologia sta prendendo piede, così da "sperare" che le licenze vengano violate. Nel merito dei brevetti per la comunicazione LTE usati impropriamente da Apple, la proprietà era detenuta, prima dell'acquisto a favore di Optis Wireless, da Samsung, LG e Panasonic.

Apple Ordered to Pay Optis Wireless $300 Million in Second LTE Patent Trial https://t.co/wvoZY6OxFk by @waxeditorial pic.twitter.com/0Ek5TMJGRi — MacRumors.com (@MacRumors) August 16, 2021

La causa tra le due società risale allo scorso agosto, quando Optis aveva chiesto il pagamento di oltre 500 milioni di dollari per l'infrazione. Apple si era opposta, ottenendo adesso l'accettazione del ricorso, che ha portato la multa da 506 milioni a 300 milioni di dollari. La sentenza del 13 agosto non ha discolpato Apple ma ha riesaminato l'importo da pagare a Optis Wireless Technology. Il colosso di Cupertino, nel rispondere alla decisione della giuria del Texas, ha dichiarato: «Ringraziamo la giuria per il suo tempo, ma siamo delusi dal verdetto e abbiamo intenzione di ricorrere nuovamente in appello. Optis non realizza prodotti e la sua unica attività è quella di citare in giudizio le aziende che utilizzano i brevetti che accumulano. Continueremo a difenderci contro i loro tentativi di ottenere pagamenti irragionevoli».