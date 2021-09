Brasile, produzione industriale calata dell'1,3%: per esperti settore risente ancora degli effetti della pandemia

La produzione industriale del Brasile ha registrato un calo dell'1,3% a luglio rispetto a giugno, una performance influenzata dalla pandemia di coronavirus e considerata peggiore di quella prevista dal mercato, ha riferito oggi l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge). In questo modo, la più grande economia dell'America Latina ha mostrato un calo dell'1,5% nei dati cumulati di giugno e luglio, dopo essere cresciuta dell'1,2% a maggio. Nel confronto di luglio 2021 rispetto a luglio dello scorso anno si è però avuto un aumento dell'1,2%.

Partite Iva e artigiani, la grande fuga dei più giovani

Il declino industriale è legato anche al calo della domanda poiché «il mercato del lavoro ha ancora molte persone fuori (senza lavoro) e c'è una precarietà dell'impiego, tutto questo senza parlare dell'inflazione», ha detto André Macedo per conto dell'Ibge. Il calo dell'attività manifatturiera ha influito sull'andamento dell' economia in generale in quanto il Pil ha mostrato un leggero calo dello 0,1% nel secondo trimestre. I numeri di luglio sono stati peggiori del previsto, poiché il mercato aveva stimato un calo dello 0,5% rispetto a giugno.