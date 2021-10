App, boom nel mercato: TikTok regna su Ios, Facebook su Android. Nel post Covid ricavi +15%

Tutti matti per le applicazioni. Continua la forte ascesa del mercato delle app. Secondo la più recente rilevazione della società di analisti Sensor Tower, nel terzo trimestre del 2021 (da luglio a settembre), i negozi digitali di Apple e Google hanno ottenuto, in totale, 33,6 miliardi di dollari in entrate, pari al +15,1% rispetto al 2020. Le installazioni delle app, considerate come prime installazioni del singolo account, sono invece 35,7 miliardi, un calo dell'1,9% sulla rilevazione precedente. Secondo gli analisti, ciò è sinonimo di un utilizzo abbastanza consolidato degli stessi software: si spende più tempo sulle app famose che beneficiano anche degli acquisti in- app o di servizi a pagamento. Per quanto riguarda gli incassi, in generale è Tik Tok a confermarsi regina. L' app è al primo posto dei ricavi su App Store mentre è solo quarta sul Google Play Store. Qui, si conferma in testa, per spesa degli utenti, la piattaforma di cloud Google One.

Discorso simile nell'analisi dei download: Tik Tok è regina considerando i numeri di iOS e Android, così come nella sola considerazione dell' App Store di Apple. Terza invece nel ranking del Play Store, dove Facebook e Instagram occupano le prime due posizioni. La considerazione che la pandemia abbia contribuito all'ascesa di alcune nuove app, prima poco presenti, è data dall'ingresso in classifica di Zoom e Google Meet, così come della versione aziendale di WhatsApp: Business, in modo particolare su sistema operativo Android. Decisamente più concorrenziale il segmento dei videogame: in generale il più remunerativo è Pubg Mobile, uno sparatutto simile a Fortnite, mentre Honor of Kings si consolida primo su App Store, con il concorrente Genshin Impact che è il titolo con maggiori ricavi sul Play Store.