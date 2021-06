Potrà usufruire del bonus vacanze questa estate solo chi lo ha richiesto prima della fine del 2020 e non lo ha ancora speso. Su 1,8 milioni di bonus vacanze generati, ne sono stati utilizzati meno di 800 mila. Risultato? Ci sono in circolazione un milione di voucher ancora non consumati per un controvalore economico stimato attorno ai 500 milioni di euro. Per aiutare il settore del turismo a ripartire il governo punta a smaltire al più presto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati