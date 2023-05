Bonus Vacanze 2023, dalla Sicilia al Veneto tutti gli sconti attivi: scadenze, chi ne ha diritto e come richiederli

Voglia di vacanze? Certo il meteo non aiuta, ma maggio è arrivato e con esso anche il tempo di pianificare i viaggi. «Fuggire si ma dove..?» (cantava la Carrà). Sicilia, Abruzzo, Veneto? Ecco, alcune, delle mete da scegliere per l'estate 2023 per viaggiare “risparmiando”. Anche nel 2023 infatti è possibile usufruire di sconti e voucher messi in campo da Regioni e Istituzioni con l'obiettivo di incentivare il turismo italiano. Quindi vediamo insieme, quali sono i Bonus Vacanze 2023 attivi, come funzionano, a chi si rivolgono e come richiederli entro la scadenza.

Bonus Vacanze 2023, a chi sono rivolti

Così proprio come è successo nel periodo post Covid, anche nel 2023 arrivano i bonus vacanza. le agevolazioni sono erogati principalmente da Enti regionali o dall'Inps con lo scopo di incentivare il turismo, specialmente quello locale, attraverso dei veri e propri sconti. Alcune agevolazioni regionali sono scadute come ad esempio quelle del lazio, ma vediamo in quali luoghi italiani è possibile andare risparmiando qualche soldo.

Bonus Vacanze Piemonte 2023: l'offerta è un 4x2

Prima regione da visitare (a prezzi vantaggiosi): il Piemonte. Il bonus vacanze Piemonte 2023 è valido fino al 30 giugno e si tratta di un'offerta 4×2. I turisti che vogliono visitare la regione possono usufruire di uno sconto che gli permette di soggiornare 4 notti al prezzo di 2 (nelle strutture aderenti all'iniziativa), oltre che risparmiare fino al 50% per escursioni e attività outdoor. Per approfittare del bonus è sufficiente collegarsi al sito ufficiale visitpiemonte.com, selezionare il luogo da visitare sulla mappa e contattare il Consorzio proponente per acquistare il voucher: 2 notti sono pagate dall’ospite, 1 notte è offerta dalla Regione Piemonte e 1 notte dalla struttura ricettiva. I voucher vacanza Piemonte 2023 spettano a tutti i turisti, senza distinzioni di reddito, che acquisteranno servizi turistici, esperienze o pernottamenti in Regione, direttamente dai consorzi turistici piemontesi.

Bonus Vacanze Sicilia 2023: 3 pernottamenti al costo di 2

Da Nord a Sud, passiamo ora alla Sicilia. Anche per una vacanza nella bellissima isola italiana è possibile usufruire di buoni per poter visitare la regione. L'iniziativa si chiama See Sicily e prevede un 3x1. Il bonus vacanze Sicilia 2023 viene erogato in forma di voucher a chi prenota un soggiorno sul territorio di almeno 3 notti e dà diritto a un pernottamento, un servizio turistico o un sconto del 50% sul costo del biglietto di voli nazionali e internazionali o di traghetti, navi e aliscafi per la Sicilia e le sue isoli minori. Per ottenere l’agevolazione basta prenotare, con agenzia o tour operator accreditati, presso una delle strutture che aderiscono al programma “See Sicily” (l'elenco è sul sito ufficiale visitsicily.info) ed è valido per tutti.

Bonus terme Inps 2023

E per chi opta per le terme? Nessun problema, c'è anche un bonus terme Inps. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha pubblicato l’edizione 2023 del bando sulle cure termali. Si tratta di un bonus, o meglio dei contributi, rivolti agli iscritti al Nuovo Fondo Mutualità ex IPOST che effettuano cure termali. L’agevolazione prevede rimborsi economici per soggiorni alle terme in strutture italiane. Il bando finanzia i soggiorni svolti nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 novembre 2023. Con l'agevolazione sono disponibili 40 contributi economici dall’importo massimo di 40 euro al giorno. Il rimborso è erogato a fronte della fruizione di soggiorni termali della durata di massimo 7 giorni, anche non continuativi. Requisito fondamentale per poter richiedere i contributi è quello di aver versato al Fondo un capitale pari almeno a 1.000 euro. Non possono invece accedere al bonus chi partecipa re al concorso INPS “Soggiorni Estivi 2023 – Nuova Mutualità”

Bonus Vacanza Abruzzo 2023: le agevolazioni per i gruppi

Per chi parte in gruppo (almeno di 25 persone), il consiglio è quello di optare per una vacanza in Abruzzo. La Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia eroga infatti un contributo di 30 euro a persona per i gruppi che decidono di soggiornare in una struttura delle province di L’Aquila e Teramo nei periodi di bassa stagione, dal 7 gennaio al 15 giugno 2023 e dal 1° ottobre al 21 dicembre 2023 per pernottamenti di almeno 2 notti. Ecco come funziona il bonus vacanza Abruzzo 2023: per ogni domanda ammessa al contributo sarà erogata la somma di 30 euro a partecipante, per un importo mimino complessivo di 750 euro (30 euro x 25 partecipanti). Ogni gruppo può ottenere al massimo fino a 9.000 euro (max 300 partecipanti). Ottenerlo non è però facilissimo. Le domande di contributo devono essere redatte compilando un modulo che dovrà essere mandato via pec alla Camera di Commercio del Gran sasso d’Italia al seguente indirizzo: cciaa@cameragransasso.legalmail.it, a partire dal 31 gennaio 2023 e almeno 7 giorni prima dell’inizio del soggiorno, pena l’esclusione del bonus.

Carta Giovani Nazionale: gli sconti previsti e come richiederla

Ma anche i più giovani possono usufruire di sconti basta avere un'età compresa tra i 18 e i 35 anni ed essere in possesso della Carta Giovani Nazionale. La Carta si può richiedere gratuitamente online tramite l'app IO, solo così i più giovani possono usufruire di sconti per le vacanze nel 2023. Nel dettaglio, grazie ai partner che hanno aderito, è possibile ottenere: Il 30% di sconto sui viaggi in treno con Italo Il 15% di sconto su voli intercontinentali e il 20% di sconto su voli europei con ITA Airways Il 10% di sconto sui soggiorni con AirBnb. Da tener presente che la Carta Giovani Nazionale vale anche al di fuori dei confini nazionali e in territorio europeo, solo per chi ha dai 18 ai 30 anni. Per gli under 31 quindi, con questa card è possibile ottenere sconti e agevolazioni su attività culturali, negozi, trasporti, ristorazione e alloggio anche nei Paesi europei aderenti al circuito (36 Paesi) delle Youth Card dei Paesi europei associati all’European Youth Card Association (EYCA).