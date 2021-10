Dal bonus tv, al bonus idrico, dall'oramai famoso Superbonus 110% al bonus mobili e terme. Sono tante le agevolazioni ancora disponibili, alcune in scadenza alla fine di quest'anno e non ancora rinnovate, in attesa della nuova Legge di Bilancio. Si tratta di una vera e propria giungla di detrazioni, sconti e contributi, in cui è facile perdersi, ma che possono portare benefici per migliaia di euro. Un sostegno fondamentale in un momento di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati