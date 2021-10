Ci siamo, mancano solo 3 giorni al primo switch off del digitale terrestre, la rivoluzione che da qui al 2023 porterà al cambio di codifica, fino allo standard di ultima generazione Dvbt-2/Hevc Main 10. Una serie di canali, quindi, inizieranno a non essere più visibili se non si possiede una tv comprata negli ultimi 3 anni. Tuttavia esistono due bonus tv predisposti dal governo: uno per il decoder, l'altro per rottamare una vecchia tv e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati