Bonus trasporti, ultimi giorni per richiedere il contributo per un massimo di 60 euro da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti annuali o mensili per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (e anche per i servizi di trasporto ferroviario nazionale). L'incentivo - introdotto dal primo decreto Aiuti - previsto per il 2022 al momento non è stato prorogato. Le domande si possono presentare quindi entro il 31 dicembre 2022.

Bonus trasporti, chi può fare domande

Il bonus è riservato alle persone fisiche che nel 2021 abbiano conseguito un reddito non superiore a 35mila euro. Si può fare una richiesta al mese: fino a fine dicembre è quindi possibile continuare a richiederlo, anche per un minorenne a carico. Gli aventi diritto possono presentare domanda entro il 31 dicembre 2022 e ottenere il voucher. Chi ha richiesto da inizio dicembre l’emissione di un voucher ha tempo fino a fine anno per utilizzarlo. La data del 31 dicembre 2022 segna invece la scadenza per la richiesta del bonus, ma l’abbonamento può riguardare anche, a titolo di esempio, gennaio 2023.

Come fare domanda

L'indirizzo cui presentare domanda è quello del del Ministero del Lavoro all’indirizzo bonustrasporti.lavoro.gov.it. Si può accedere all’area riservata con Spid o con la Carta di identità elettronica. Non è necessario presentare l'Isee, viene richiesta l’autocertificazione. Fatta la domanda, si ottiene un codice e/o un QR-code da presentare in biglietteria. La richiesta può essere fatta anche per un figlio minore fiscalmente a carico.