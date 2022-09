Bonus trasporti, oltre mezzo milione di voucher in una settimana, Giovannini: «Rafforzarlo e renderlo strutturale»

Bouns trasporti, erogati oltre 500mila voucher in una settimana. Questi i numeri dopo sette giorni dal lancio del nuovo sussidio statale, un contributo che può arrivare fino a 60 euro per acquistare un abbonamento da utilizzare su i mezzi pubblici. Nello specifico si contano già più di 515mila i voucher emessi. I dati forniti dal Ministero del Lavoro, sottolineano che si tratta di «un importante risultato finora raggiunto, con l'obiettivo di sostenere famiglie, studenti, lavoratori e pensionati in un momento di crisi globale complessa, causata dai costi energetici in aumento».

Cotral, beffa per i viterbesi: niente voucher da 60 euro. L'azienda: "La domanda si potrà fare a fine mese"

Bonus trasporti, Giovannini: «Risultato incoraggiante»

Sono più di 1,2 milioni i cittadini che hanno avuto accesso, in pochi giorni, alla piattaforma digitale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it, dove è possibile fare richiesta telematica del beneficio, per se stessi o per un minorenne a carico. Le risorse del Fondo stanziato per il Bonus trasporti sono pari complessivamente a 180 milioni di euro e il voucher consiste in un contributo fino a 60 euro per acquistare un abbonamento mensile.

#BonusTrasporti, oltre 515.000 voucher emessi in una settimana: coinvolto tutto il sistema di trasporto pubblico locale su gomma e su ferro, 1.135 aziende interessate su tutto il territorio nazionale.

🔎 https://t.co/eKuGAg3FbV pic.twitter.com/cOVHadXTr2 — Ministero Lavoro (@MinLavoro) September 8, 2022

«É un risultato molto incoraggiante ed è la prova che la misura funziona ed è apprezzata. Per questo che mi auguro che possa essere rafforzata, prevedendo ulteriori risorse, o resa strutturale dato che si tratta di un aiuto sia per le persone economicamente più fragili che fanno i conti con l'aumento del prezzo del carburante sia per l'ambiente perché sposta sul trasporto pubblico locale chi utilizza mezzi privati». Così il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, commenta il dato sul Bonus trasporti che in una settimana ha superato la soglia del mezzo milione di voucher emessi.

Bonus Trasporti: a chi spetta e come richiederlo