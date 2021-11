Bonus terme al via. Dalle ore 12 di oggi, 8 novembre, si parte con le domande per lo sconto del 100% sul prezzo d'acquisto dei servizi termali, fino a un massimo di 200 euro e senza limiti di Isee. Gli stabilimenti interessati si sono accreditati lo scorso 28 ottobre su una piattaforma di Invitalia. Per prenotarsi basta rivolgersi direttamente a loro, prenotando a partire da quell'orario, quando le strutture potranno collegarsi a Invitalia...

