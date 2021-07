Chi aveva già ricevuto l’indennizzo di 2.400 euro - se ancora persistono i requisiti - in automatico riceverà dall’Inps anche le altre due mensilità per giugno e luglio previste dal decreto Sostegni bis pari a 800 euro mensili. Chi invece ha raggiunto i requisiti solo in questa tornata deve presentare la domanda sul sito dell’Inps. Dal 29 giugno scorso il servizio è attivo. Stiamo parlando dell’indennizzo per i danni causati dalla restrizioni...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati