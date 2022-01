Bonus e sconti sulle bollette: a chi spettano e come ottenerli

Se ne sentiva parlare da un po’ e sono arrivati. Stiamo parlando degli aumenti in bolletta. Un modo non molto simpatico per iniziare l’anno, diciamo la verità. E purtroppo i 5,5 miliardi di euro stanziati dal governo Draghi per aiutare famiglie e aziende nel primo trimestre di quest’anno non sono bastati per mitigare i costi addizionali per gli utenti domestici e non. Dal primo gennaio lo scatto degli incrementi è stato del 55% per l’elettricità e del 42% per il gas.

APPROFONDIMENTI ENERGIA Bollette, sconti e rateizzazioni: ecco a chi spettano e come ottenerli MOBILITÁ Bonus monopattino e mezzi green, al via le richieste a partire dal 13... IL BONUS Assegno unico per i figli: i requisiti, le domande, i documenti (e... FAMIGLIA Assegno unico, la guida completa: domanda all'Inps, documenti,...

Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com