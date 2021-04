C’è il bonus Cultura per i diciottenni, che adesso che finalmente hanno riaperto cinema e teatri può tornare utile. C’è il bonus vacanze, che ora che si avvicina la bella stagione, può concedere qualche giorno di relax in spiaggia o in montagna a costo zero. E poi ci sono i bonus mobilità, quelli per gli asili nido, le agevolazioni per rimettere a posto il giardino dopo un inverno di piogge. C’è persino in arrivo (manca il decreto attuativo,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati