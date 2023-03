Bonus psicologo fino a 1.500 euro, a chi spetta e come chiederlo: domande al via da giugno

Bonus psicologo. La Manovra 2023 ha previsto il rifinanziamento della misura che diventa strutturale e che dal prossimo anno disporrà di una dotazione di 8 milioni di euro. Per il 2023 sono sul piatto 5 milioni. Per le spese di psicoterapia ogni singolo contribuente può ottenere fino a 1.500 euro. Ma quando si potrà fare domanda? Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, in una recente intervista al Sole 24Ore ha annunciato che l’obiettivo è quello di far partire le richieste da giugno.

Cos’è

Il bonus psicologo è contributo per aiutare a sostenere le spese di assistenza psicologica. Inizialmente finanziata da Governo Draghi, è stata via via prorogata. Obiettivo all'origine era il sostegno alle spese per la cura della salute mentale delle persone per i traumi da pandemia: ansia, stress o depressione. Il bonus è fruibile rivolgendosi a specialisti privati iscritti all’albo degli psicologi. Il bonus è stato potenziato nell'ultima legge di bilancio. Con la manovra 2023 l’importo massimo richiedibile è infatti passato da 600 a 1.500 euro.

Requisiti

Chi può chiederlo? Due i requisiti fondamentali per poter fare domanda: residenza in Italia e Isee non superiore a 50mila euro. Ques'ultimo limite dovrebbe essere confermato nelle nuove disposizioni per la misura. Per le altre fasce e il corrispondente importo spettante, così come per le specifiche sui tempi e sulle modalità di domanda, sarà necessario attendere il decreto attuativo con tutti i dettagli.

Spese coperte

Il bonus copre le spese per le sedute di psicoterapia rivolte a persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al Consiglio nazionale (CNOP).

Le domande

Stando a quanto riferito dal ministro Schillaci sarà possibile presentare domanda presumibilmente a partire da giugno. Possono essere presentate esclusivamente in via telematica attraverso il servizio “Contributo sessioni psicoterapia”. Ecco come: portale web, utilizzando l’apposito servizio online sul sito Inps direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, oppure, tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS); Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).