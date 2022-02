Bonus psicologo approvato, come funziona e chi ne ha diritto: sostegno fino a 600 euro

É stato approvato notte alle 3 del mattino il bonus psicologo. Il provvedimento stanzia 20 milioni di euro che andranno alle strutture del servizio sanitario nazionale per il reclutamento di professionisti e ai cittadini sotto forma di voucher da distribuire in base all'Isee. L'obiettivo della misura è dare un sostegno concreto per combattere il disagio mentale legato alle conseguenze del Covid.

Bonus psicologo, come funziona e ch può richiederlo

l bonus psicologo permetterà ai cittadini di ottenere fino a 600 euro all'anno per misure di sostegno psicologico. Si calcola che potrebbe riguardare circa 18 mila persone e sarà parametrato in base all'Isee. Potrà essere richiesto dai cittadini che hanno un Isee fino a 50mila euro per favorire i redditi più bassi.

L'approvazione nella notte

L'approvazione del testo è arrivata alle nell'aula dei gruppi parlamentari durante l'esame del decreto milleproroghe. A comunicarlo su Twitter è stato Filippo Sensi capo ufficio stampa del PD e portavoce di Renzi.