Bonus pedaggi autostradali al via da domani: requisiti, platea e come fare domanda

Partono domani le domande per il bonus pedaggi autostradali 2024. Si potranno effettuare le richieste per il supporto economico: è un contributo per la riduzione dei pedaggi del 2023. Il procedimento prevede due fasi distinte. L'obiettivo de bonus è garantire una misura per tagliare i costi che devono sostenere al casello gli autotrasportatori.

Vediamo nel dettaglio come funziona e chi può usufruirne.

Bonus pedaggi autostradali, quanto vale lo sconto

Lo sconto è compensato, con una riduzione variabile dal 1% al 13%. La percentuale dipende dal tipo di mezzo usato, ma anche come dal fatturato. I soggetti autorizzati a presentare domanda per questo contributo fiscale sono coloro che, alla data del 31 dicembre 2022, e nel corso del 2023, risultavano iscritti all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi, in qualità di imprese, cooperative, consorzi o società consortili. Lo stesso vale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori. Viene poi garantita la possibilità d’accesso al beneficio anche alle imprese di autotrasporto di merci in conto proprio o per conto terzi, con sede in uno dei Paesi membri dell’Ue. Serve però la necessaria licenza.

Il fondo statale

Il fondo sancito per il bonus pedaggi è di circa 148 milioni. Una somma garantita alle imprese per alleviare il peso dei costi autostradali sostenuti nel corso dello scorso anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre dello scorso anno. Per quanto concerne i veicoli, però, va precisato come si parli solo di mezzi rientranti nelle categorie Euro 5, Euro 6 o superiore, con alimentazione alternativa o elettrica.

Gli scaglioni vengono calcolati sulla base del fatturato annuo globale, della classe ecologica del veicolo e della percentuale di riduzione. La gestione dello sconto per gli autotrasportatori è affidata al Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori.

Come si invia la domanda

La domanda si potrà inviare online, senza presentarsi in alcun ufficio, da mercoledì 5 giugno alle 9. Si potrà continuare a inviare le domande fino all'11 giugno, ore 14. Le richieste si inviano tramite il portale dell’Albo, esclusivamente via applicativo “pedaggi”.

Il secondo e ultimo step partirà invece alle ore 9 di lunedì 24 giugno. Terminerà poi alle ore 14 di domenica 21 luglio. L’ultimo passaggio prevede l’inserimento di tutti i dati relativi alla domanda e si aggiungono firma digitale e invio dell’istanza.

