Bonus biciclette e monopattini fino a 750 euro: ultimi tre giorni per fare domanda. Ecco i requisiti e come ottenerlo

Bonus per bici, monopattini: sono gli ultimi tre giorni (la scadenza per la richiesta è il 13 maggio) per l'incentivo destinato alla mobilità dal valore di 750 euro per chi abbia acquistato monopattini, biciclette e abbonamenti ai servizi pubblici nel periodo tra agosto e dicembre del 2020 e contestualmente abbia rottamato un veicolo inquinante. Si tratta di un credito d'imposta per chi ha sostenuto spese per l'acquisto di mezzi e servizi di mobilità sostenibile istituito dal decreto Rilancio (decreto legge 34/2020).

A chi è destinato

Il bonus mobilità è riconosciuto - senza Isee - alle persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, hanno sostenuto spese per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

La rottamazione dell'auto

L'altro requisito prevede la rottamazione, sempre nel periodo 1 agosto - 31 dicembre 2020, di un veicolo inquinante di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dalla normativa in materia (art. 1, comma 1032 della legge 145/2018) e contestualmente acquistato un veicolo, anche usato, a bassa emissione di anidride carbonica (Co2 compresa tra 0 e 110 g/km).

Quanto vale il bonus

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima di 750 euro ma la misura prevede una spesa complessiva di 5 milioni di euro. Per questo motivo, l'Agenzia delle Entrate calcolerà la percentuale confrontando questo importo all'ammontare complessivo del credito d'imposta frutto di tutte le richieste.

Come richiederlo

La domanda va presentata all'Agenzia delle Entrate fino al 13 maggio 2022 (il via libera alle domande è stato dato un mese fa, il 13 aprile): il modello si invia tramite il servizio web disponibile nell’area riservata o i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo d’imposta 2022.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate

Ma cosa succede dopo aver presentato la domanda? Quando arriva l'esito? Come prima cosa entro cinque giorni l'Agenzia delle Entrate rilascia una ricevuta che ne attesta la presa in carico o il rifiuto e le relative motivazioni. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze (e quindi entro il 23 maggio), sarà resa nota la percentuale di credito d'imposta spettante a ciascun soggetto richiedente, sulla base delle richieste ricevute e tenuto conto del limite di spesa di 5 milioni.