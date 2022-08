Auto, extrabonus per redditi fino a 30.000 euro: aumenterà al 50% il contributo per l'acquisto di veicoli non inquinanti

Via libera al Dpcm - anche il Mef ha dato l'ok - su proposta del ministro Giancarlo Giorgetti per la rimodulazione degli incentivi per acquisto di auto non inquinanti. In particolare, per l'anno 2022, se l'acquirente ha un reddito inferiore a 30.000 euro aumenterà al 50% il contributo per l'acquisto di veicoli non inquinanti.

Auto l'extrabonus

L'extrabonus per i redditi più bassi si aggiunge agli incentivi previsti: per l'acquisto di auto elettriche il bonus è di 3.000 euro senza rottamazione e 5.000 con la rottamazione, per le ibride 2.000 euro senza rottamazione e 4.000 con la rottamazione. Potrà beneficiare del contributo aggiuntivo un solo soggetto nell'ambito dello stesso nucleo familiare. Un successivo decreto del Mise definirà la disciplina procedurale per erogare l'incentivo.

I noleggi

I bonus sono estesi anche alle persone giuridiche che noleggiano le auto purché ne mantengano la proprietà almeno per 12 mesi. «La ratio è che sull'elettrico e plugin - spiega il Mise - (0-20, 21-60) rimane una quota significativa di risorse». «La quota di mercato prevalente è di produzioni italiane - dice il ministro Giorgetti - con questa misura aumenteremo la penetrazione di veicoli a basse emissioni, continuando a sostenere le produzioni industriali, secondo il disegno che avevo in mente all'inizio del mio mandato».