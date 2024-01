Bonus asilo nido, gli aumenti nel 2024: l'importo sale fino a 2.100 euro. Ecco chi può fare domanda

Bonus asilo nido, nel 2024 arrivano gli aumenti. L'importo riceverà un incremento notevole ed è destinato a quei nuclei familiari con un Isee non superiore a 40mila euro. L'obiettivo del governo è quello di incentivare la natalità e quindi avvicinare le famiglie alla gratuità di queste strutture, specialmente per i figli successivi al secondo.

Gli aumenti: i nuovi importi

Il contributo per sostenere l’iscrizione all'asilo nido, per i nuclei come detto con Isee fino a 40.000 euro che accoglieranno un nuovo nato, aumenta di 2.100 euro, portando il massimale da 3.000 a 3.600 euro.

Chi sono i beneficiari

Potranno beneficiarne le famiglie con figli nati dopo il 1° gennaio 2024, a patto che all'interno del nucleo ci sia già un altro figlio di età inferiore a 10 anni e che l’Isee non superi i 40mila euro.

Come saranno distribuiti

Ma come saranno distribuite le risorse aggiuntive? Alle famiglie con valore Isee inferiore a 25.000 euro andranno 600 euro annui; 1.100 euro invece per i nuclei familiari con valore Isee compreso tra 25.000 e 40.000 euro. In questo modo la totalità della misura diventa pari a 3.600 euro.

Gli altri importi

E per tutte le altre famiglie? Chi non possiede i requisiti necessari, riceverà un importo corrispondente al valore della certificazione Isee in corso di validità. E quindi: con Isee fino a 25.000 euro ecco 272,70 euro per 11 mensilità (totale 3.000 euro); con Isee tra 25.001 a 40.000 euro: 227,20 per 11 mensilità (totale 2.500 euro); con Isee superiore a 40.001 euro: 136,30 euro per 11 mensilità (1.500 euro).

Le domande

Per richiedere il bonus asili nido è sufficiente accedere al servizio online sul sito dell’Inps tramite Identità Digitale SPID, CIE e CNS. La domanda deve essere presentata dal genitore che sostiene le spese e che coabita con il minore.

Se le spese vengono sostenute da entrambi i genitori, possono presentare domanda tutti e due purché vengano specificate quali sono le mensilità sostenute da ciascuno.

Bonus mamme con 2 figli, in busta paga più di 140 euro al mese da subito. Aumenti agli statali (fino a 190 euro)

I documenti

Si devono inserire la denominazione e il codice fiscale della struttura nella quale si iscrive il figlio; gli estremi del provvedimento autorizzativo; le mensilità per le quali si intende ottenere il beneficio. E poi ancora: la documentazione che attesta il pagamento di almeno un mese di frequenza e l'iscrizione al nido o l’avvenuto inserimento in graduatoria in caso di asili nido pubblici.