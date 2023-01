Bonus cultura 18app. Dal 31 gennaio anche chi è nato nel 2004 - e perciò ha compiuto 18 anni nel 2022 - può presentare la richiesta per l'incentivo da 500 euro - spendibile fino alla scadenza del 30 aprile 2024. Come fare? Bisogna scarica la “18App” o registrarsi sul sito 18app.italia.it.

Bonus cultura 18app, quali acquisti possibili

Il bonus cultura è utilizzabile per una serie di acquisti: dal biglietto per il cinema o concerti o eventi culturali ai libri, dall'ingresso ai musei a monumenti o spettacoli teatrali. Si puà spendere anche per corsi di musica, teatro o lingua straniera, ma anche per comprare musica in cd, vinile o online. La somma riconosciuta potrà essere utilizzata anche per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, sia in formato cartaceo che digitale.

LE DOMANDE

Il bonus cultura 2023 può essere richiesto dai nati nel 2004 dal 31 gennaio 2023 al 31 ottobre 2023. L’importo di 500 euro, deve essere speso entro il 30 aprile dell’anno successivo rispetto a quello della registrazione. Il voucher da 500 euro è riservato a chi è appena diventato maggiorenne, e ha lo scopo di incentivare gli acquisti scolastici ed extrascolastici da parte di chi compie diciotto anni nel 2022.

COME OTTENERLO

Per accedere, oltre a scaricare l'app, bisogna avere lo Spid, essere residenti nel territorio italiano o in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità.