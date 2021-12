In arrivo nuove misure per mitigare la stangata energetica che sta facendo aumentare le bollette delle famiglie.

C'è un nuovo provvedimento ad hoc per arginare il caro bollette. È un emendamento del governo sul taglio dei costi delle bollette di luce e gas. L'obiettivo dell'emendamento alla legge di bilancio raddoppia le risorse destinate a calmierare i prezzi dell'energia (c'erano già 2 miliardi previsti e se ne aggiungono altri 1,8 miliardi), che arrivano a 3,8 miliardi di euro. Inoltre le famiglie potranno pagare le bollette che arriveranno nel primo trimestre del prossimo anno in 10 rate.

La norma ha l'obiettivo di «contenere per il primo trimestre 2022 gli effetti su famiglie e imprese derivanti dagli aumenti dei prezzi del gas che hanno raggiunto livelli senza precedenti e determinato consistenti incrementi dei prezzi dell'energia elettrica», si legge nella relazione tecnica.

Riguarda famiglie ma anche piccole imprese che hanno una fornitura di elettricità fino a 16,5 KW. La platea dei benificiari conta ben 29 milioni di famiglie e circa 6 milioni di piccole aziende come negozi o attività artigianali e professionali.

Inoltre l'Iva sul gas viene ridotta sia per usi civili che industriali al 5% ed altri 480 milioni sono messi a disposizione per ridurre gli oneri di sistema sul gas. Infine ci sono interventi sul "bonus sociale elettrico" e il "bonus sociale gas" per «minimizzare» gli aumenti delle bollette anche per le famiglie svantaggiate e gli utenti in gravi condizioni di salute. Sono in tutto 5 milioni di famiglie. Per quest'ultimo provvedimento viene autorizzata una spesa fino a 912 milioni di euro.

Come funziona?

Le fatture che arriveranno tra gennaio e aprile potranno essere raitezzate. Questo in sostanza prevede l'emendamento omnibus del governo presentato oggi in Senato. Se non si riescono a pagare le bollette che arriveranno in quel trimestre, le famiglie potranno concordare con l'azienda che fornisce il gas o la luce un piano di rateizzazione che consenta di spalmare gli importi in 10 rate pagabili in 10 mesi. Quegli importi rateizzati, e quindi i pagamenti ritardati, rimarranno identici, cioè senza interessi. Le modalità saranno definite dall'Autorità Arera che potrà anche prevedere una anticipazione agli esercenti, entro il tetto di 1 miliardo, nel caso in cui la rateizzazione riguardi più del 3% dei clienti finali aventi diritto alla stessa.