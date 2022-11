Bollette luce e gas, come risparmiare: dalla lavastoviglie al frigorifero lontano dal calore, i consigli

Bollette di gas e luce alle stelle. Dopo l'ultimo aggiornamento mensile dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) per il gas il prezzo della materia prima è stato fissato a 78 euro al megawattora con un leggero calo (-11,9%), il primo dopo molti mesi di rialzi continui, rispetto al costo del terzo trimestre 2022 ma comunque il 50% in più rispetto allo scorso anno. La spesa del gas per la famiglia tipo in un anno è di circa 1.702 euro, il 67% in più nel confronto con l'anno precedente.

Bollette, chiude anche Palombi: si arrende l’antico panificio di via Veneto

Per la bolletta elettrica invece, in seguito all'ultimo aggiornamento dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) di fine settembre, nel trimestre ottobre-dicembre il prezzo al kWh è stato fissato a 66,01 centesimi di euro al kWh, comprensivo delle imposte. La spesa per la famiglia-tipo nel 2022 sarà di circa 1.322 euro, praticamente, il doppio rispetto ai 632 euro circa del 2021.

La comparazione

Per risparmiare sui costi un consiglio può essere quello di andare sul comparatore dell'Autorità di regolaziozione per energia reti e ambiente https://www.ilportaleofferte.it/ e verificare quella che può essere l'offerta migliore in base ai propri consumi. ll Portale Offerte, previsto dalla legge Concorrenza del 2017, mette a disposizione le offerte di energia elettrica e gas per confrontarle con semplicità e immediatezza. Anche se spesso le teriffe del mercato tutelato restano più convenienti di quelle del mercato libero.

I consigli per risparmiare nell'utilizzo dei principali elettrodomestici

Aires, l’Associazione Italiana che riunisce le principali aziende e gruppi distributivi specializzati di elettrodomestici ed elettronica di consumo, e Applia Italia, l’organizzazione che all’interno di Confindustria rappresenta i produttori di elettrodomestici, hanno stilato un vademecum per risparmiare energia in casa. Una serie di consigli utili da mettere in pratica per vedere diminuire la bolletta tenendo conto che gli elettrodomestici rappresentano quasi il 60% dei consumi domestici.

I programmi eco

Utilizzare i programmi eco. Contrariamente a ciò che la maggioranza delle persone pensa, il ciclo di lavaggio rapido di lavastoviglie e lavatrice consuma di più. Il ciclo eco, invece, anche se è quello che dura più a lungo, permette il maggiore risparmio. Programmare l’elettrodomestico per attivarsi nelle ore a tariffa energetica agevolata, ove possibile.

Phon

L’asciugacapelli, talvolta considerato particolarmente energivoro, ha un tempo di utilizzo talmente breve che, nel computo complessivo dei consumi domestici, incide solo il 2,4%. In fase di acquisto, tenere in considerazione che i modelli agli ioni consentono un’asciugatura più rapida.

Lavastoviglie

Non lavare a mano, usare la lavastoviglie: il risparmio è di oltre il 60% dell’energia e dell’80% di acqua.

Non sovraccaricare la lavastoviglie. È giusto utilizzarla a pieno carico, ma attenzione a non eccedere: potrebbe essere compromessa l’efficacia della pulizia. Eliminare la fase di asciugatura della lavastoviglie aprendo lo sportello a fine lavaggio.

Frigorifero

Posizionare il frigorifero in una posizione distante dalle fonti di calore, se possibile. Per conservare correttamente i cibi non è necessario impostare la temperatura interna inferiore ai +4 gradi. Riporre il cibo distante dalle pareti del frigorifero per garantire miglior circolazione d’aria e minor consumo energetico. Se il frigo non è no-frost autosbrinante, conviene sbrinare regolarmente il tuo frigo congelatore. Formazioni di ghiaccio in eccesso comportano un consumo superiore di energia per raggiungere la temperatura ideale. Limitare il numero di volte in cui apri il frigorifero.

Forno

Quando si usa il forno utilizza la funzione “ventilato” e spegnilo poco prima che la cottura sia completata per sfruttare il calore residuo. Pulisci sempre il fondo del forno dopo l’uso: anche piccoli residui di cibo possono provocare dispendio di energia durante la fase di riscaldamento. Quando si accende il forno rimuovere le teglie che non si utilizzano.

Ferro da stiro

Scegliere sempre la modalità eco per il ferro da stiro, se il tuo elettrodomestico lo prevede. Avrai un minor dispendio energetico. Eliminare i residui di calcare sulla piastra e nel serbatoio del ferro da stiro, poiché ne aumentano i consumi di energia.