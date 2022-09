La crisi energetica, e il conseguente aumento dei costi delle bollette, che sta travolgendo l'Europa sta spingendo i consumatori verso una soluzione a migliaia di chilometri di distanza: le coperte elettriche dalla Cina. Secondo quanto riporta Bloomberg i dati sulle esportazioni indicano un'impennata che ha sostenuto le fortune di aziende come UTK Technology Ltd, con sede a Shenzhen, produttore e venditore di coperte sul sito di e-commerce Alibaba, che conferma che la domanda questo mese ha raggiunto un livello senza precedenti.

Secondo Crane Jin, direttore generale di UTK, le richieste quotidiane degli acquirenti europei sono quintuplicate e la maggior parte delle persone richiede spedizioni urgenti. L'azienda prevede di consegnare oltre 10.000 coperte nel continente nel prossimo mese. «Ultimamente stiamo facendo gli straordinari», ha dichiarato.

Bollette, l'inverno difficile dell'Europa

L'Europa si sta preparando per un inverno difficile con l'impennata dei prezzi del gas naturale e la crisi dell'offerta causata dalla guerra russa in Ucraina che spingono i governi a elaborare piani di razionamento energetico. Le famiglie, già colpite dall'impennata dell'inflazione, sono alla ricerca di risparmi mentre devono far fronte ai pesanti aumenti delle bollette. Secondo le stime di EnergyAustralia, le coperte elettriche, incorporate in sottili fili elettrici che disperdono il calore una volta collegate alla presa di corrente, costano meno di un terzo rispetto ad alcuni sistemi di riscaldamento. Ciò è in gran parte dovuto al fatto che riscaldano l'utente da vicino senza dover necessariamente alzare la temperatura di un'intera stanza disperdendo il calore.

The energy crisis engulfing Europe is making consumers turn to a solution thousands of miles away: electric blankets from China https://t.co/4nwYU654gz via @business — Simone Foxman (@SimoneFoxman) September 27, 2022

La tendenza

I rivenditori britannici confermano la tendenza. La catena di grandi magazzini John Lewis Partnership Plc afferma che le vendite di coperte elettriche sono aumentate del 67% rispetto all'anno precedente e le ricerche online dei prodotti sono aumentate di quasi il 470%. E le coperte sono tra i prodotti per la casa e la cucina più venduti di Amazon.com Inc. nel Regno Unito.

Le richieste

L'interesse ha iniziato a crescere negli ultimi mesi, probabilmente quando i rivenditori hanno iniziato a fare le scorte. I dati doganali pubblicati dalla China Household Electrical Appliances Association mostrano che le esportazioni totali di coperte elettriche in Europa hanno raggiunto i 33,4 milioni di dollari da gennaio a luglio, quasi il doppio dell'intero anno scorso. La domanda ha sostenuto le azioni di Chengdu Rainbow Appliance Group, un produttore di coperte con sede nella provincia cinese del Sichuan. L'azienda ha dichiarato venerdì scorso che, sebbene abbia ricevuto interessi per le esportazioni all'estero, le piccole somme coinvolte e il suo focus interno significano che la tendenza non influirà sostanzialmente sui livelli di reddito. Ciò non ha scoraggiato gli investitori: lunedì il titolo è balzato del limite giornaliero del 10% per chiudere al prezzo più alto da aprile 2021.