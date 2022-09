La dote del decreto aiuti ter - che ha ricevuto l'ok all'unanimità del Cdm - è salita a 14 miliardi e nei piani del governo aiuterà famiglie e imprese ad affrontare il caro bollette di questi mesi. Di questi 6,2 miliardi arrivano da maggiori entrate che si possono utilizzare subito dopo l'autorizzazione del Parlamento. Tra gli interventi, previsto un bonus una tantum di 150 euro per chi percepisce redditi inferiori a 20.000 euro lordi annui: la misura, contenuta nel decreto aiuti ter all'esame del Consiglio dei ministri, andrà anche ai pensionati e interesserà una platea di 22 milioni di persone. Una fetta importante del nuovo provvedimento andrà alle imprese, a partire dalla proroga dei crediti d'imposta, misura di sostegno in scadenza a fine settembre e che invece, con il nuovo decreto legge, punterà dritto a fine anno. Includendo - ed è una delle novità - anche bar, ristoranti e piccole imprese, ovvero tutte quelle attività che hanno un contatore che supera l'asticella dei 4,5 kw.

Quattrocento milioni a sanità, 190 all'agricoltura

Con il decreto aiuti ter arriverà uno stanziamento di 400 milioni per il Servizio sanitario nazionale, suddiviso tra le regioni e province autonome per far fronte ai rincari nel settore ospedaliero, comprese Rsa e strutture private. Ci saranno anche circa 190 milioni per il sostegno alle aziende agricole, con interventi per la riduzione dei costi del gasolio agricolo, dei trasporti e dell'alimentazione delle serre, oltre al rifinanziamento di 10 milioni per le scuole paritarie.

Bonus bollette esteso a 600mila famiglie: prezzi giù del 30% con Isee fino a 15mila euro

Il taglio delle accise

Novità in arrivo anche sul fronte delle accise: il nuovo decreto ministeriale confermerà la riduzione delle accise su gasolio e benzina fino a tutto novembre.

Stefani: 120 milioni a disabili per arginare gli aumenti

«Nel dl Aiuti ter abbiamo inserito una norma per aiutare gli enti che gestiscono servizi per la disabilità a sostenere i costi dell'energia. È istituito un fondo di 120 milioni l'anno, di cui 100 da fondi gestiti dal ministro per le Disabilità. I fondi spettano agli enti del terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali in regime residenziale e semiresidenziale per disabili che per l'aumento dei costi di energia termica e elettrica hanno subito un incremento dei costi oltre il 30 per cento nel terzo e quarto trimestre 2022». Così il ministro per le Disabilità, Erika Stefani.

Credito d'imposta esteso alle Pmi

Credito d'imposta esteso alle Pmi: fino al 30 settembre è confermato l'attuale meccanismo, (25% per le imprese energivore e al 15% per le altre imprese con consumo maggiore di 16,5 MW). Per i mesi di ottobre e novembre è previsto un rafforzamento, con soglia del 25% per le imprese energivore e gasivore e al 40% per tutte le imprese che consumano gas. Ci saranno anche garanzie statali sui prestiti alle imprese in crisi di liquidità per il caro bollette, con accordi da sviluppare con le banche per offrire i prestiti al tasso più basso, in linea con il Btp.

Riforma enti locali e mappa concessioni

Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende da fonti di governo, ha approvato il decreto legislativo con le regole per avviare la mappatura di tutte le concessioni pubbliche. I tre ministri della Lega, viene riferito, hanno votato contro il provvedimento.

«I ministri della Lega hanno votato contro il decreto che avvia le mappature delle concessioni. Abbiamo ritenuto fosse scorretto portare un provvedimento del genere all'esame del Consiglio dei ministri a pochi giorni dalle elezioni. Riteniamo che sia più corretto affidare l'esame di simili provvedimenti al nuovo governo». Lo dice il ministro del Turismo Massimo Garavaglia. «Inoltre, non c'era alcuna urgenza, visto che il termine per approvare il decreto sulla mappature delle concessioni scade a febbraio del 2023.

«Il ministero del Turismo non darà l'assenso - ha concluso Garavaglia - agli altri decreti in materia che prevedono per norma (a differenza di questo) la firma del Turismo. Se ne occuperà il nuovo governo come è giusto che sia».

Cento milioni al trasporto locale, nuove norme per alloggi universitari

Nel dl aiuti ter ci sono anche 100 milioni di euro destinati al trasporto pubblico locale, nonché contributi in favore dello sport, del mondo della cultura (in particolare cinema e teatri) e del terzo settore, e norme per la realizzazione di nuovi alloggi universitari. I contributi per il trasporto pubblico locale potrebbe non essere l'unica novità per questo settore. All'esame del Cdm figura infatti anche il decreto legislativo sui servici pubblici locali di attuazione della legge annuale sulla concorrenza. Sono definiti i principi diretti a regolare le varie fasi per la istituzione di un servizio pubblico locale, con particolare attenzione per il principio di sussidiarietà orizzontale. Sono incentivate forme di aggregazione tra gli operatori; si stabiliscono incompatibilità precise, in particolare l'autorità che regola il servizio non può gestirlo; si rafforzano pubblicità e trasparenza.